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Легальний гральний бізнес збільшив платежі до бюджету втричі, - Гетьманцев

Фото: Данило Гетьманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

За 7 місяців 2024 року гральний бізнес заплатив 9,6 млрд грн податків, що майже втричі більше, ніж рік тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева.

За його словами, лише в липні 2024 року надходження до бюджету склали 1,4 млрд грн, що у 3,5 раза більше, ніж було в липні 2023-го. 

"Гральний бізнес є одним із найбільших платників податків у країні", - підкреслив Гетьманцев.

Як повідомлялося, основною проблемою на гральному ринку є велика частка нелегальних операторів, які не мають ліцензій і не здійснюють платежів до бюджету.

За оцінками експертів, у тіні перебуває від 40% до 60% ринку азартних послуг. Податкові платежі в повному обсязі здійснюють лише ліцензовані оператори, які працюють виключно в правовому полі на підставі державних ліцензій.

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