Легалізація азартних ігор – які особливості проведеної реформи

Легалізація азартних ігор в Україні – переваги та недоліки

Голова фінансового комітету парламенту Данило Гетьманцев – перша людина, яка запропонувала легалізувати азартні ігри в Україні. Цього року українські онлайн казино від UAPC заплатили податки на суму понад 50 мільйонів гривень. Ця сума виявилася набагато меншою за ту, яку прогнозували. Фахівці стверджують, що причиною є не лише війна, а й можливості ухилятися від податків, які є у законодавстві.

Колишній гравець Едуард Аскеров грав у казино 20 років. Він запускав ігрові автомати та інші азартні розваги, вживав алкоголь та наркотики, після чого чинив крадіжки та розбій. Вже у 14 років його було засуджено вперше. Зараз гравець розповідає, що дилери у клубах дозволяють грати у кредит. Він програвав до 300 доларів за один раз.

Таких гравців в Україні є тисячі людей. Вони називаються лудоманами. Всесвітня організація охорони здоров'я відносить таких людей до категорії болісно-залежними. Ігроманія дорівнює залежності від алкоголю або наркотиків. Під час голосування за легалізацію азартних ігор про залежність свого сина розповідала народна депутатка Ольга Бєлькова. Вона закликала всіх зупинити цей законопроект.

Данило Гетьманцев стверджував, що бюджет отримає колосальні прибутки від казино. З кожним його інтерв'ю сума збільшувалася від 4,5 млрд грн, та 7,5 млрд грн. Але в перший рік роботи легальних клубів замість 7,4 млрд грн до бюджету надійшла сума в п'ять разів менша за анонсовану. Глава КРАІЛ Іван Рудий пояснює, що ліцензіатам дали відстрочку на п'ять років.

Справи з податками не кращі. За перший рік роботи із казино вдалося зібрати понад 500 мільйонів гривень. З початком війни всім організаторам азартних ігор дозволили перейти на оподаткування 2%. Народний депутат Ярослав Железняк розповідає, що за 10 місяців 2022 року високоліквідний бізнес заплатив 53,6 млн грн податків. Ця цифра в сотні разів менша за анонсовану суму.

Не вирішено питання щодо збору податків і в онлайн казино. Частину казино вже купили ліцензії та продовжують працювати, незважаючи на війну. Вони заробляють гроші, а податки не сплачують. Фахівці стверджують, що оподаткувати такі компанії складно, адже у податковому кодексі вони відсутні.

Юрист Андрій Реун говорить про те, що під час ухвалення податкового кодексу ніхто не подумав про те, як його регулювати. Наявні норми не відповідають вимогам цього законодавства та умовам, у яких працює гральний бізнес. У професійних організаціях вказують, що непрозора система відлякує від України іноземних інвесторів. І на ринку ще працюють нелегали.

Голова громадського союзу «Всеукраїнська рада гемблінгу» Антон Кучухідзе вказує на те, що мало перспектив для зростання ринку. В Україні представлено максимальну вартість ліцензійного платежу в Європі. Додатково вона обкладатиметься базовими податками та 10% податком на Джар. Загалом на ринку 421 нелегальних закладів.

Історія з гральним бізнесом триває вже протягом останніх десяти років. Азартні ігри було заборонено, але було встановлено зали гральних автоматів. Правоохоронці приходили до таких залів, але наступного дня він працював знову. Установи використали субліцензію від лотерейного бізнесу. Відвідувачі грали не в онлайн казино, а брали участь у розіграші лотерей. Така схема була придумана у Росії. В Україні її почали використовувати власники лотерей. Усього працювало 3 оператори лотерейного бізнесу. Один був пов'язаний з п'ятим президентом України, два мали зв'язки з російською та кіпрською компаніями.

Економіст Андрій Длігач стверджує, що існує маса зауважень до того, як видаються ліцензії та побудовано загальну систему регулювання. У Верховній Раді є ігрове лобі, яке не дозволяє повністю реалізувати відкритість у цій сфері.

Прихильники легалізації вказують на те, що гральний бізнес потребує ухвалення законів про оподаткування, прозорі ліцензійні умови, які прописує Кабінет Міністрів. Але супротивники постійно нагадують про небезпеку азартних ігор.

Не має значення, як розвиватимуться події навколо грального бізнесу. Головне розуміти, що це не спосіб заробляти, а лише розвага, яка може принести виграш.

Раніше ми писали цікаву статтю про Легальні онлайн казино України