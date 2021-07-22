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В ледниках Тибета нашли неизвестные вирусы возрастом до 15 тысяч лет

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Тибет, Четверг 22 июля 2021 12:46
В ледниках Тибета нашли неизвестные вирусы возрастом до 15 тысяч лет Фото: в ледниках Тибета нашли неизвестные вирусы возрастом до 15 тысяч лет (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Ученые исследуют тибетские ледники, в которых было обнаружено вирусы возрастом почти до 15 тысяч лет. Большинство вирусов до сих пор были неизвестны человечеству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журнал Microbiome.

Согласно исследованию ученых университета штата Огайо, образцы льда были взяты на вершине ледника Гулия, который находится на высоте 6,7 километра над уровнем моря.

Отмечено, что часть выявленных вирусов может действовать даже в очень экстремальных условиях, благодаря генам, которые помогают им инфицировать клетки на морозе.

"Эти ледники образовывались постепенно, и вместе с пылью и газами в этих ледниках откладывалось множество вирусов",- говорится в сообщении.

В ходе исследования были выявлены генетические коды 33 вирусов. Четыре из этих вирусов уже идентифицированы научным сообществом, однако 28 из них - новые.

Анализ исследователей показал, что вирусы, скорее всего, происходят из почвы земли, или из растений.

Сейчас ученые пытаются выяснить, какую угрозу могут нести эти вирусы и бактерии для нынешней экосистемы.

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