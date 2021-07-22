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У льодовиках Тибету знайшли невідомі віруси віком до 15 тисяч років

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Тибет, Четвер 22 липня 2021 12:46
У льодовиках Тибету знайшли невідомі віруси віком до 15 тисяч років Фото: у льодовиках Тибету знайшли невідомі віруси віком до 15 тисяч років (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Вчені досліджують тибетські льодовики, в яких було виявлено віруси віком майже до 15 тисяч років. Більшість вірусів до тепер були невідомі людству.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журнал Microbiome.

Згідно з дослідженням вчених університету штату Огайо, зразки криги було взято на вершині льодовика Гулія, який знаходиться на висоті 6,7 кілометра над рівнем моря.

Зазначено, що частина виявлених вірусів може діяти навіть у дуже екстремальних умовах, завдяки генам, що допомагають їм інфікувати клітини на морозі.

"Ці льодовики утворювалися поступово, і разом з пилом і газами в цих льодовиках відкладалося безліч вірусів", - йдеться у повідомленні.

У ході дослідження були виявлені генетичні коди 33 вірусів. Чотири з цих вірусів вже ідентифіковані науковою спільнотою, проте 28 з них - нові.

Аналіз дослідників показав, що віруси, швидше за все, походять з ґрунту або рослин.

Наразі вчені намагаються з'ясувати, яку загрозу можуть нести ці віруси та бактерії для теперішньої екосистеми.

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