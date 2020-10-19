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Для лечения больных COVІD-19 задействуют немедицинские учреждения

Киев, Понедельник 19 октября 2020 13:33
Для лечения больных COVІD-19 задействуют немедицинские учреждения
Фото: больница (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ситуация с коронавирусом требует немедленных ответов

Правительство Украины работает над развертыванием коек в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе и на Донбассе. Такая информация была озвучена во время совещания у президента Украины.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

По данным пресс-службы, дополнительно проведена инвентаризация коек институтов Национальной академии медицинских наук и больниц "Укрзализныци". Министерство здравоохранения рассматривает этих коек для использования в ургентных ситуациях, которые требуют немедленных действий или ответа.

Министерство здравоохранения доложило, что проводит лицензирование предприятий, которые производят необходимый кислород для обеспечения больниц. Сейчас в Украине 15,5 тысяч коек в больницах обеспечены кислородом, почти 7,5 тысяч - свободны.

"Меня беспокоит высокий показатель загруженности коек в медицинских учреждениях. В этом месяце Национальная служба здоровья Украины законтрактовала дополнительно 23 больницы. При условии роста количества больных мы должны быть уверены, что есть достаточно коек, снабженных кислородом, в больницах", - сказал президент Владимир Зеленский.

Напомним, в Украине могут создать штаб по борьбе с COVID-19 во главе с президентом Владимиром Зеленским. Соответствующий проект постановления внесли в Верховную раду.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине по состоянию на 19 октября не осталось ни одного региона, который готов к ослаблению карантина. В "красный" список попала и Кировоградская область.

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