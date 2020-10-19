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Для лікування хворих на COVІD-19 задіють немедичні заклади

Київ, Понеділок 19 жовтня 2020 13:33
Для лікування хворих на COVІD-19 задіють немедичні заклади
Фото: лікарня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ситуація з коронавірусом вимагає негайних відповідей

Уряд України працює над розгортанням ліжок у немедичних закладах у Києві, Одесі та на Донеччині. Така інформація була озвучена під час наради у президента України.

Про це повідомляє прес-служба президента.

За даними прес-служби, додатково проведено інвентаризацію ліжок інститутів Національної академії медичних наук та лікарень "Укрзалізниці". Міністерство охорони здоров’я розглядає ці ліжка для використання в ургентних ситуаціях, які потребують негайних дій чи відповіді.

Міністерство охорони здоров’я доповіло, що проводить ліцензування підприємств, які виробляють необхідний кисень для забезпечення лікарень. Нині в Україні 15,5 тисяч ліжок у лікарнях забезпечені киснем, майже 7,5 тисяч - вільні.

"Мене турбує високий показник завантаженості ліжок у медичних закладах. Цього місяця Національна служба здоров’я України законтрактувала додатково 23 лікарні. За умови зростання кількості хворих ми маємо бути впевнені, що є достатньо ліжок, забезпечених киснем, у лікарнях", - сказав президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в Україні можуть створити штаб по боротьбі з COVID-19 на чолі з президентом Володимиром Зеленським. Відповідний проект постанови внесли до Верховної ради.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні станом на 19 жовтня не залишилося жодного регіону, який готовий до ослаблення карантину. У "червоний" список потрапила і Кіровоградська область.

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