Лечение варикоза с гарантией результата от клиники «Институт Вен»

С проблемами варикозного расширения вен сталкиваются многие люди. Более 30% женщин и более 20% мужчин сталкиваются с болезнями сосудов. Это не просто создает дискомфорт в жизни, но и сильно ограничивает деятельность человека, дополнительно становят причиной многочисленных болезней. Поэтому чем раньше будет проведена диагностика с последующим лечением, тем лучше.

Варикозная болезнь – это состояние, при котором происходит вздутие вен ног из-за ослабления венозных клапанов. Обратившись в МЦ «Институт Вен» врачи готовы оценить масштаб проблемы, обеспечить диагностику и подготовить план лечения. Но прежде чем нужно на 100% определить, что человек столкнулся именно с варикозным расширением вен, а не другими болезнями.

Симптомы варикоза

Есть несколько характерных признаков проблемы и с ними нужно сразу обращаться к врачу. Многие из них возникают на начальной стадии болезни:

Усталость в ногах . Чаще всего симптом проявляется в вечернее время после рабочего дня; Судороги . Это не является главным симптомом, но если судороги проявляются крайне часто, тогда это сигнал обратиться к врачу; Отеки ног . Данный симптом говорит и о других проблемах, поэтому при наличии постоянных отеков нужно как минимум сдать анализы и обратиться к специалисту; Сосудистые паутинки . Они появляются, когда происходит переполнение кровью, а если кровь поступает из расширенных вен, тогда проблема связана с варикозом.

Болезнь изменяет систему питания тканей. Как итог появляются не заживляющие раны и трофические язвы. Если их вовремя не лечить, то происходит развитие гангрены. Также образовываются тромбы, а они еще больше закупоривают вены и осложняют кровоток.

Особенности лечения «Институте Вен»

С первых дней работы клиника предлагает профессиональную диагностику, лечение и реабилитацию. За качество всех лечебных процессов отвечают опытные врачи. Благодаря новейшим технологиям качеств многих процессов существенно улучшается, а пациенты получают соответствующее обслуживание. Многие пациенты приезжают из других городов Украины.

Врачи центра за более чем 15 лет провели свыше 4000 операций. Многие из них являются не просто врачами, которые каждый день ходят на работу, а исследователями и настоящими научными сотрудниками. Опыт в сумме с новыми технологиями является гарантией спасения жизни многих людей.