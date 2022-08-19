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Леброн Джеймс заключил рекордный для НБА контракт с "Лейкерс"

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Лос-Анджелес, Пятница 19 августа 2022 11:41
Леброн Джеймс заключил рекордный для НБА контракт с "Лейкерс" Фото: Леброн Джеймс в межсезонье-2022 (twitter.com/KingJames)
Автор: Антон Федорцив

Культовый форвард Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс продолжил сотрудничество с "Лос-Анджелес Лейкерс" на новый период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

37-летний баскетболист продолжит выступления в составе калифорнийцев. Вице-президент "Лейкерс" Роб Пелинка подтвердил подписание нового контракта с "Акронским молотом" без разглашения деталей соглашения.

По данным инсайдера Шамса Чарании, Джеймс поставил подпись под контрактом на 2 года. Форвард получил от "Лос-Анджелеса" максимальный контракт – на 97,1 млн долларов, который может вырасти до 111 миллионов в случае повышения потолка зарплат в НБА.

Джеймс перебрался в "Лейкерс" в июле 2018-го. В прошлом сезоне он провел 56 матчей (все в старте), набирая в среднем 30,3 очка, 8,2 подбора, 6,2 передач, 1,3 перехвата и 1,1 блок-шота. В сезоне 2019/20 двукратный олимпийский чемпион привел калифорнийцев к 17-му титулу НБА.

Ранее Леброн Джеймс защищал цвета "Кливленда" (дважды – 2003-2010 и 2014-2018 гг.) и "Майами" (2010-2014 гг.). Чемпионские титулы он завоевал с обеими командами (2012, 2013, 2016) и по 4 раза был признан MVP финала НБА и Самым ценным игроком регулярного чемпионата ассоциации.

Накануне "Лос-Анджелес Лейкерс" анонсировал вывод из обращения 16-го номера. Чествование испанца Пау Газоля состоится на специальной церемонии в марте 2023 года.

К слову, экс-форвард "Лейкерс" Медведенко продал чемпионские перстни НБА для помощи Украине.

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НБА Леброн Джеймс Баскетбол
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