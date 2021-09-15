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ЛЧ. "Интер" - "Реал": матч без явного фаворита у букмекеров

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Милан, Среда 15 сентября 2021 12:45
ЛЧ. "Интер" - "Реал": матч без явного фаворита у букмекеров Фото: клубы готовы вступить в битву за кубок Лиги чемпионов (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 15 сентября, состоится один из центральных поединков первого тура группового раунда Лиги чемпионов между итальянским "Интером" и испанским "Реалом". Букмекеры в этом противостоянии фаворита не видят.

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Небольшое преимущество букмекеры отдают "Интеру", который играет дома - на победу итальянцев дают коэффициент 2.54, тогда как на успех "Реала" - 2.91. На ничью принимают ставки с коэффициентом 3.65.

При этом букмекеры уверены, что обе команды забьют в этом матче - на это дают 1.62. Самым ожидаемым счетом называют 1:1 - 6.50.

История встреч

Между собой "Интер" и "Реал" до этого встречались 20 раз. Небольшое преимущество на стороне испанцев - 10 побед против 7 у итальянцев. Еще три матча завершились вничью. Последний раз команды встречались на групповой стадии в прошлогоднем розыгрыше ЛЧ. Тогда дважды победу праздновал "Реал" - 2:0 на выезде и 3:2 дома.

Где смотреть

Транслировать поединок будет платформа MEGOGO. Старт трансляции в 22:00.

Отметим, "Интер" и "Реал" являются соперниками "Шахтера" и "Шерифа" по группе D в ЛЧ. Сегодня "горняки" сыграют свой первый матч в группе нынешней ЛЧ на выезде против молдавского клуба в 19:45.

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