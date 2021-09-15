ЛЧ. "Інтер" - "Реал": матч без явного фаворита у букмекерів

Сьогодні, 15 вересня, відбудеться один з центральних поєдинків першого туру групового раунду Ліги чемпіонів між італійським "Інтером" та іспанським "Реалом". Букмекери в цьому протистоянні фаворита не бачать.

Невелику перевагу букмекери віддають "Інтеру", який грає вдома - на перемогу італійців дають коефіцієнт 2.54, тоді як на успіх "Реала" - 2.91. На нічию приймають ставки з коефіцієнтом 3.65.

При цьому букмекери впевнені, що обидві команди заб'ють у цьому матчі - на це дають 1.62. Найочікуванішим рахунком називають 1:1 - 6.50.

Історія зустрічей

Між собою "Інтер" і "Реал" до цього зустрічалися 20 разів. Невелика перевага на боці іспанців-10 перемог проти 7 у італійців. Ще три матчі завершилися внічию. Останній раз команди зустрічалися на груповій стадії в минулорічному розіграші ЛЧ. Тоді двічі перемогу святкував "Реал" - 2:0 На виїзді і 3:2 Вдома.

Де дивитися

Транслювати поєдинок буде платформа MEGOGO. Старт трансляції о 22: 00.

Відзначимо, "Інтер" і "Реал" є суперниками "Шахтаря" і "Шерифа" по групі D в ЛЧ. Сьогодні "гірники" зіграють свій перший матч у групі нинішньої ЛЧ На виїзді проти молдавського клубу о 19:45.