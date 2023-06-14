Лавров знову погрожує, що Росія не продовжить "зернову угоду" і назвав "причини"

Росія продовжує шантажувати світ і не хоче продовжувати "зернову угоду" після 17 липня. Для цього представники уряду РФ знаходять свої "причини".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова .

За його словами, підписаний 22 липня 2022 року Стамбульський "пакет" досі реалізується лише в частині вивезення українського продовольства. Лавров поскаржився, що частина "пакета" щодо російського аміаку не діє.

Також глава МЗС РФ заявив, що відсутній прогрес у реалізації Меморандуму Росія-ООН, покликаного забезпечити вилучення російських сільгосппродукції та добрив з-під західних санкцій.

"Змушений знову констатувати: якщо Стамбульський "пакет" не запрацює, як його ініціював Генсек ООН Антоніу Гутерреш, до 17 липня, то про жодне подальше продовження мови йти не може", - сказав Лавров.

Що таке "зернова угода"

З липня 2022 року діє так званий "зерновий коридор", який відкрив для судноплавства частину портів України. За цей час з України було вивезено понад 30 млн тонн продовольства.

Погрози Росії

17 травня Україна, Росія, Туреччина та Організація Об'єднаних Націй досягли угоди про продовження "зернової угоди" для експорту української продукції.

Міністерство оборони Великобританії заявляло, що умовою Кремля для продовження "зернової угоди" у липні стане поновлення експорту російського аміаку трубопроводом Тольятті-Одеса. Проте 5 червня відбулася розгерметизація трубопроводу з аміаком у Куп'янському районі Харківської області внаслідок російських обстрілів.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш нещодавно сказав, що Росія вже 17 липня може припинити свою участь у "зерновій угоді", яка дозволяє експортувати українські сільгосптовари Чорним морем.