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Лавров заявил о "позитивном продвижении" в переговорах Украины и России

Новина українською →
Москва, Среда 30 марта 2022 18:56
Лавров заявил о "позитивном продвижении" в переговорах Украины и России Фото: Сергей Лавров о переговорах (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Сергей Лавров высказался о результатах переговоров между Украиной и Россией, прошедших в Стамбуле. Министр оценил их как позитивное продвижение вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министра иностранных дел России.

Сергей Лавров дал свою оценку результатам переговоров между Россией и Украиной, прошедших накануне в Стамбуле. Он назвал их позитивным продвижением вперед.

"Мы расцениваем результаты вчерашних переговоров прошедших в Стамбуле как позитивное продвижение вперед. Это еще не окончательный результат, но то, что украинская сторона подтвердила необходимость обеспечения ни ядерного, ни блокового статуса Украины. Подтвердили необходимость обеспечения своей безопасности вне рамок северо-атлантического альянса. Я считаю это существенным прогрессом", - заявил он.

Напомним, что ранее о мирном договоре между Россией и Украиной высказался Михаил Подоляк.

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