Лавров заявил о решающей роли Зеленского в обмене пленными

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал позитивным явлением то, что обмен пленными между Украиной и Россией состоялся после прямого контакта президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом он заявил интервью одному из российских изданий.

Лавров также заявил о решающей роли Зеленского в том, что обмен состоялся.

"Надо отдать должное президенту Владимиру Зеленскому. Как я понимаю, он сыграл решающую роль в том, что обмен состоялся", - сказал глава МИД России.

По его словам, последний обмен пленными "чуть-чуть оздоровил отношения между Москвой и Киевом".

"Учитывая, что Россия активно участвует в "нормандском формате", в работе Контактной группы по Украине, это может способствовать и созданию более благоприятной атмосферы по Донбассу", - заявил Лавров.

Напомним, Зеленский сообщил, что министр иностранных дел России Лавров поздравил его с успешным обменом пленными, а президент Украины, в свою очередь, призвал Россию закончить войну на востоке Украины.