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Лавров: вопрос статуса "Северного потока-2" закрыт для тех, кто уважает закон

Автор: Роман Тверденко

Вопрос юридического статуса газопровода "Северный поток-2" давно ясен и закрыт. Его легальность давно признала юридическая комиссия Евросоюза.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает Tass.ru.

Он отметил, что согласно тому документу, инвестиционный проект был начат до изменений в газовой директиве Евросоюза. А текущее поведение ЕС касательно газопровода "показывает, что это за образование".

"Когда несколько лет назад поляки попытались затормозить "Северный поток-2", было заказано специальное официальное мнение юридической службы Еврокомиссии. Она предъявила документ, в котором черным по белому было написано, что проект инвестиционный и был начат задолго до того, как были внесены изменения в газовую директиву Евросоюза, в третий энергетический пакет. Все, точка, вопрос закрыт. Для любого уважающего закон человека", - сказал Лавров.

Ранее РБК-Украина писало, что в Кремле надеются, что США не будут вводить санкции против российского газопровода "Северный поток-2". Они надеются, что возьмет верх "здоровое видение ситуации".

Напомним, издание Bloomberg писало, что США представят доклад о новых дополнительных санкциях в отношении российского газопровода "Северный поток-2". Доклад будет представлен уже в пятницу, 19 февраля.

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