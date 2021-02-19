Лавров: вопрос статуса "Северного потока-2" закрыт для тех, кто уважает закон

Он отметил, что согласно тому документу, инвестиционный проект был начат до изменений в газовой директиве Евросоюза. А текущее поведение ЕС касательно газопровода "показывает, что это за образование".

"Когда несколько лет назад поляки попытались затормозить "Северный поток-2", было заказано специальное официальное мнение юридической службы Еврокомиссии. Она предъявила документ, в котором черным по белому было написано, что проект инвестиционный и был начат задолго до того, как были внесены изменения в газовую директиву Евросоюза, в третий энергетический пакет. Все, точка, вопрос закрыт. Для любого уважающего закон человека", - сказал Лавров.