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Лавров визнав, що Мінські домовленості готувалися для того, щоб ослабити Росію

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Вівторок 31 січня 2023 21:14
Лавров визнав, що Мінські домовленості готувалися для того, щоб ослабити Росію Фото: очільник МЗС РФ Сергій Лавров (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

У Кремлі впевнені у правильності початку "спецоперації" і заявили, що це було необхідно, щоб нібито врятувати людей, які живуть на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС РФ Сергія Лаврова під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Єгипту.

Крім того, міністр повідомив, що п’ятий президент України Петро Порошенко, екс-канцлер Німеччини Ангела Меркель та колишній президент Франції Франсуа Олланд нібито готували війну проти РФ.

"Заяви Порошенка, Меркель та Олланда про "Мінськ-2" підтверджують, що Путін зробив усе абсолютно правильно, ухваливши рішення про початок "спецоперації", - сказав Лавров.

Нагадаємо, раніше Меркель в інтерв'ю німецькій газеті Die Zeit заявила, що Мінські угоди були укладені, щоб дати Україні дорогоцінний час та можливість стати сильнішою.

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