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Лавров заявил, что Порошенко, Меркель и Олланд "готовили войну" против России

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Вторник 31 января 2023 21:14
Лавров заявил, что Порошенко, Меркель и Олланд "готовили войну" против России Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

В Кремле уверены в правильности начала "спецоперации" и заявили, что это было необходимо, чтобы якобы спасти людей, живущих на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Египта.

Кроме того, министр сообщил, что пятый президент Украины Петр Порошенко, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд якобы готовили войну против РФ.

"Заявления Порошенко, Меркель и Олланда о "Минск-2" подтверждают, что Путин сделал все совершенно правильно, приняв решение о начале спецоперации", - сказал Лавров.

Напомним, ранее Меркель в интервью немецкой газете Die Zeit заявила, что Минские соглашения были заключены, чтобы дать Украине драгоценное время и стать сильнее.

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