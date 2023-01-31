Лавров заявил, что Порошенко, Меркель и Олланд "готовили войну" против России

В Кремле уверены в правильности начала "спецоперации" и заявили, что это было необходимо, чтобы якобы спасти людей, живущих на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Египта.

Кроме того, министр сообщил, что пятый президент Украины Петр Порошенко, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд якобы готовили войну против РФ.

"Заявления Порошенко, Меркель и Олланда о "Минск-2" подтверждают, что Путин сделал все совершенно правильно, приняв решение о начале спецоперации", - сказал Лавров.