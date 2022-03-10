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Лавров не уполномочен. Кулеба рассказал, как предлагал главе МИД России позвонить Путину

Автор: Ирина Гамерская

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым намеревался решить две задачи: гуманитарный коридор для Мариуполя и перемирие на сутки. Однако, обе задачи остались не решены, поскольку Лавров не был уполномочен давать какие-либо гарантии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Кулебы.

"Я приехал с двумя задачами: первое - гуманиторный коридор из и в Мариуполь, второе - договориться о 24-часовом перемирии", - отметил он.

Вместе с тем, по словам Кулебы, Лавров не был уполномочен предоставлять гарантии по обоим вопросам, но должен передать запрос Украины военному командованию и коллегам в российских властях. Кулеба также рассказал, как был готов прямо в ходе встречи с Лавровым позвонить по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому и командованию для обсуждения организации гуманиторного коридора. Кулеба спросил Лаврова, готов ли он связаться с руководством своей страны, но ответа не получил.

"Я услышал сегодня от российской стороны, что они связывают прекращение огня с выполнением требований Путина в адрес Украины. Украина не сдалась и не сдастся. Мы готовы к дипломатическим решениям, но пока их нет, будем самоотверженно защищать нашу землю от российской агрессии" , - добавил министр.

Напомним, сегодня при посредничестве Турции в Анталии состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Украины и России. РБК-Украина собрала основные заявления по результатам встречи Кулебы и Лаврова.

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