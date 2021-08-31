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Лавров убежден, что жители ОРДЛО с паспортами РФ "имеют полное право" голосовать на выборах

Автор: РБК-Украина

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что жители оккупированного Донбасса с российскими паспортами "имеют полное право" голосовать на выборах в Госдуму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

По словам Лаврова, Россия должна им это право обеспечить.

"Что касается Донецкой и Луганской "народных республик", то там живут наши граждане. Наши граждане имеют право голосовать, где бы они ни жили. И обязанность государства - предоставить им такую возможность", - заявил Лавров.

Ранее сообщалось, что Россия хочет привлечь к голосованию на выборах в Госдуму более 600 тысяч жителей ОРДЛО.

РБК-Украина писало, что РФ организует онлайн-голосование на выборах в Госдуму для жителей оккупированного Донбасса с российскими паспортами.

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Российская ФедерацияЛавров