Лавров убежден, что жители ОРДЛО с паспортами РФ "имеют полное право" голосовать на выборах

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что жители оккупированного Донбасса с российскими паспортами "имеют полное право" голосовать на выборах в Госдуму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости .

"Что касается Донецкой и Луганской "народных республик", то там живут наши граждане. Наши граждане имеют право голосовать, где бы они ни жили. И обязанность государства - предоставить им такую возможность", - заявил Лавров.

По словам Лаврова, Россия должна им это право обеспечить.

Ранее сообщалось, что Россия хочет привлечь к голосованию на выборах в Госдуму более 600 тысяч жителей ОРДЛО.

РБК-Украина писало, что РФ организует онлайн-голосование на выборах в Госдуму для жителей оккупированного Донбасса с российскими паспортами.