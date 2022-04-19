Лавров про застосування ядерної зброї в Україні: розглядаємо лише звичайні озброєння

Російська Федерація не розглядає можливість застосування ядерної зброї в ході війни проти України. Москва допускає використання тільки звичайних озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова для India Today .

"Після того, як Росія і США заявили про те, що не повинно бути ніякої ядерної війни, це просто немислимо, ми стали просувати ініціативу щодо прийняття додаткових зобов'язань в рамках постійних членів Ради безпеки ООН... Так що не розглядається можливість використання ядерної зброї, тільки звичайні озброєння", - зазначив Лавров.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що світ повинен бути стурбований через ймовірність застосування російської ядерної зброї у війні проти України.

У той же час глава української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що це всього лише загрози Кремля.

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