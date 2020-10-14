Лавров об отношениях России и ЕС: хорошими они едва ли будут в обозримой перспективе

Фото: Сергей Лавров (kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения его страны с Европейским союзом вряд ли будут хорошими в обозримом будущем. При этом он говорит, что Москва готова к диалогу.

Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

"Хорошими они (отношения, - ред.) едва ли будут в обозримой перспективе, хотя не по нашей вине, и мы всегда готовы их возобновлять, нормализовывать, оздоровлять на равноправной и взаимоуважительной основе", - сказал Лавров в интервью журналистам российских радиостанций.

Напомним, ранее послы стран Европейского союза согласовали введение санкций против России за отравление оппозиционера Алексея Навального. Санкции будут введены против ряда физических лиц и одной компании.

Лавров в ответ на это заявил, что Россия ответит зеркально на санкции ЕС по Навальному.

Кроме этого, ранее Лавров заявил, что Россия и вовсе может прекратить общение с Евросоюзом, если европейские дипломаты и в дальнейшем "не будут проявлять взаимоуважение".