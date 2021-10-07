Лавров обвинил генсека НАТО в "поддержке неонацистов в Украине"

Во время переговоров министр иностранных дел России Сергей Лавров забросил генеральному cекретарю НАТО Йенсу Столтенбергу "поддержку неонацистов в Украине". Этим Лавров достаточно грубо прервал Столтенберга,

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

По словам европейского чиновника, Лавров также заявил, что Совет НАТО-Россия-форум, созданный в 2002 году для содействия сотрудничеству между двумя сторонами является бессмысленным, ссылаясь на то, что НАТО часто жалуется на Россию.

Столтенберг в ответ выразил обеспокоенность агрессивными действиями России в Украине, ее поддержкой Беларуси и гибридными действиями в отношении союзников НАТО.

Генеральный секретарь повторил предложение, сделанное более 18 месяцев назад, о проведении очередного заседания Совета НАТО-Россия, отметил чиновник, назвав Раду "важной платформой для диалога".