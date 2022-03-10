Лавров об экономике РФ: сделаем так, чтобы "никакой дядя Сэм" не мог принимать решения

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страна сделает все, чтобы ее экономика не зависела от Запада. Чтобы "никакой дядя Сэм" не мог принимать решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Лаврова во время брифинга.

"Россия больше не будет зависеть от западных компаний, сделает так, чтобы "никакой дядя Сэм" не мог принимать решения для разрушения российской экономики", - сказал он.

Отметим, после полномасштабного вторжения России в Украину ответные сотни компаний и брендов уже ушли или заявили о намерении уйти с российского рынка, западные страны ввели жесткие санкции против госбанков и госкомпаний, рубль уже обвалился, а Центробанк установил массу ограничений на валютном рынке.

Напомним, сегодня Великобритания ввела санкции против семи российских олигархов через войну России против Украины. Под ограничения попали Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Игорь Сечин и другие близкие к президенту России Владимиру Путину олигархи.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз ужесточить санкции против России, чтобы страна-агрессор села за стол переговоров и завершила жестокую войну на территории Украины.

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