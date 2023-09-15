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Лавра і не тільки. Історичні об'єкти Києва та Львова внесли у список ЮНЕСКО

П'ятниця 15 вересня 2023 21:46
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Лавра і не тільки. Історичні об'єкти Києва та Львова внесли у список ЮНЕСКО Фото: історичні об'єкти Києва та Львова внесли у список ЮНЕСКО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Декілька історичних об'єктів Києва та Львова внесли у список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яка перебуває під загрозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЮНЕСКО.

Як зазначили в організації, у список об'єктів всесвітньої спадщини у небезпеці було внесено:

  • Києво-Печерську Лавру;
  • Софійський собор та пов'язані з ним монастирські будівлі;
  • Історичний центр Львова.

"Оптимальних умов більше не дотримуються, щоб повністю гарантувати захист видатної універсальної цінності об'єктів, їм загрожує потенційна небезпека через війну", - пояснюють своє рішення в ЮНЕСКО.

Таке рішення відкриває можливість отримання додаткової фінансової та технічної допомоги для здійснення нових надзвичайних заходів для захисту об'єктів.

Що вже внесли у список ЮНЕСКО

Варто зауважити, що у списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яка перебуває під загрозою, раніше вже включили історичний центр Одеси. Це сталося у січні 2023 року.

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