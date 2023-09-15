Лавра і не тільки. Історичні об'єкти Києва та Львова внесли у список ЮНЕСКО
Декілька історичних об'єктів Києва та Львова внесли у список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яка перебуває під загрозою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЮНЕСКО.
Як зазначили в організації, у список об'єктів всесвітньої спадщини у небезпеці було внесено:
- Києво-Печерську Лавру;
- Софійський собор та пов'язані з ним монастирські будівлі;
- Історичний центр Львова.
"Оптимальних умов більше не дотримуються, щоб повністю гарантувати захист видатної універсальної цінності об'єктів, їм загрожує потенційна небезпека через війну", - пояснюють своє рішення в ЮНЕСКО.
Таке рішення відкриває можливість отримання додаткової фінансової та технічної допомоги для здійснення нових надзвичайних заходів для захисту об'єктів.
Що вже внесли у список ЮНЕСКО
Варто зауважити, що у списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яка перебуває під загрозою, раніше вже включили історичний центр Одеси. Це сталося у січні 2023 року.
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