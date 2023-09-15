Лавра и не только. Исторические объекты Киева и Львова внесли в список ЮНЕСКО

Несколько исторических объектов Киева и Львова внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО, которое находится под угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЮНЕСКО.

Как отметили в организации, в список объектов всемирного наследия в опасности были внесены:

Киево-Печерская Лавра;

Софийский собор и связанные с ним монастырские здания;

исторический центр Львова.

"Оптимальные условия более не соблюдаются, чтобы полностью гарантировать защиту выдающейся универсальной ценности объектов, им угрожает потенциальная опасность из-за войны", - объясняют свое решение в ЮНЕСКО.

Такое решение открывает возможность получения дополнительной финансовой и технической помощи для осуществления новых чрезвычайных мер для защиты объектов.

Что уже внесли в список ЮНЕСКО

Стоит заметить, что в список всемирного наследия ЮНЕСКО, которое находится под угрозой, ранее уже включили исторический центр Одессы. Это произошло в январе 2023 года.