Лауреаты общенациональной программы "Человек года – 2020" в номинации "Менеджер года"

Виталий Астахов

Генеральный директор ООО "Альба Веритас"

Три главных события 2020 года по Вашей версии?: 1.Разбогатели все миллиардеры приблизительно вдвое благодаря Коронавирусу, что влечёт за собой существенное перераспределение влияния и благ. 2.Рост Биткоина и новая волна разбогатевших/обнищавших. 3.Ровно год качелей с финальной покупкой Tiffany холдингом LVMH. А лично для меня 2020-ый – это долгожданный полноценный запуск всех давно начатых ИТ-проектов.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели? Стараюсь, чтобы жизненные принципы не расходились с 10-тью Заповедями. Секрет успеха только в активности: Чтобы оказаться в нужное время в нужном месте нужно как можно чаще быть везде.

Кем Вы мечтали стать в детстве? В разное время мечтал о разном, но больше не о том, кем стать, а что сделать. В то время только набирала популярность игра СимСити и я ярче всего помню воспоминание, что хотел бы тоже создать свой настоящий город… Почти этого сейчас и удалось достичь, но не в области строительства и архитектуры, а в виде диверсифицированного концерна с совершенно разносторонними видами бизнеса.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Если "да", то какая? Научиться уделять больше внимания себе и отключать телефоны, при этом не волнуясь, что происходит в это время.

Быть сегодня успешным – это… гордиться вчерашним днём, а счастливым – не думать о завтрашнем.

Ваш любимый афоризм? Никогда не придавал этому значения. Для каждой ситуации есть свой.

Назовите три главных качества успешного руководителя? Человечность в отношениях с сотрудниками, понимание их интересов и проблем, демонстрация примера для подражания: дисциплина, трудолюбие и гиперактивность.

Что является сегодня самым главным в работе руководителя предприятия? Что дает возможность быть лидерами в своей отрасли? В работе руководителя главное руководить. Лидером в сфере даёт возможность быть только информация и её правильная обработка.

Кто для вас образец менеджера в мировом масштабе? Как не банально, но Билл Гейтс.

Что вы больше всего цените в своих сотрудниках? Желание работать сверхурочно, достигать целей любыми методами, забыть о выходных и отпусках, и, конечно же, дисциплина.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Я совершенно никак не связываю деньги со счастьем.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я... переверну мир" Архимед.

Кому в этой жизни Вы завидуете? Жене и детям. Им в этой жизни повезло больше всего – тоже хочу так жить.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Трудолюбие и дисциплина. Они же и являются главным достоинством.

Есть ли у Вас любимая книга? Большая Советская Энциклопедия.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Наверное, Архимед – я тоже люблю что-то изобретать и оптимизировать, в том числе в технической сфере.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Сперва нужно определиться, что сейчас называют чудесами света и как эволюционировал их список. У Геродота их было всего лишь три, находились в одном месте и никак не смотрелись бы в моём родном городе. А в Одессе уже есть не менее значимые чудеса: катакомбы, рынки, филармония.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Если я был бы астрономом, то слишком маловероятно, что бюрократическая машина оставила бы мне шанс проявить творчество в этом вопросе. Поэтому я занимаюсь только тем, что не ограничивает меня в масштабах творчества.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент США с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? Существенно влияет на ответ, был бы он с женой или сам ;)

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Для человека, который любит работу самое большое достижение – наличие полноценной семьи. Ошибка… наверное, редко оборачиваюсь назад, поэтому ошибки пролетают незамеченными.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Люблю занятия, несовместимые с использованием телефона и компьютера: дайвинг, виндсёрфинг и водные лыжи. Также мотопоездки, но в связи с техническим прогрессом, теперь мотоцикл может ехать на круиз-контроле, а перчатки оснащены сенсорами для телефона, поэтому этот вид отдыха начинает совмещаться с работой и терять свои былые свойства. Раньше был еще бильярд, но сейчас на него совсем нет времени. (Но всё это всё неправда – больше всего я люблю проводить время, создавая что-то или улучшая существующее. Совершенно во всех сферах повседневной жизни).

Алессандро Дзанелли

Генеральный директор Nestlé в Украине и Молдове

Ключевые события в вашей профессиональной деятельности в 2020 году? 2020 год был очень особенным годом во многих отношениях. В 2020 году компания Nestlé праздновала 25-ю годовщину в Украине. А Nestlé в Украине – это история успеха! Украинский рынок был очень привлекательным и успешным для Nestle. Если тремя словами описать 25-летний период Nestlé в Украине, я бы сказал, что это история инвестиций, роста и инноваций. К сожалению, из-за пандемии нам пришлось отменять все публичные мероприятия, ранее запланированные для празднования этой важной даты. Я могу с гордостью сообщить, что мы решили конвертировать весь бюджет 25-й годовщины, дополнив его направили около 20 млн гривен на поддержку общества путем приобретения самого необходимого медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для 12 медицинских учреждений страны. Кроме того, мы сотрудничали с Международной Федерацией Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, привлекая наших сотрудников и удвоив каждую ними пожертвованную гривну. Как ответственные производители продуктов питания, мы помогли многим общинам. Мы доставили 800000 единиц продукции Nestlé тем, кто больше всего пострадал от пандемии – пожилым людям и семьям, нуждающимся в помощи. Как производитель корма для домашних животных, мы передали 1700 кг корма для кошек и собак летним владельцам домашних животных. Мы также разработали и внедрили инициативу "Всегда открыты для вас", с целью помочь малому и среднему бизнесу ресторанной сферы, на кого сильно повлияли ограничения, предложив стартовые наборы и оптимальные условия для восстановления после карантина.

Все эти действия очень важны и тесно связаны с главной целью Nestlé: Показать важную роль сбалансированного питания в улучшенные качества жизни каждого сегодня и в будущем. А также создавать общие ценности не только для нашего бизнеса, но и для каждой семьи, общины и общества.

Жизненные принципы, которые помогают достичь поставленных целей? Позвольте мне упомянуть несколько. Первый описывает меня как человека, который «никогда не воспринимает «нет» в качестве ответа». Я всегда стараюсь находить варианты и возможности для того, чтобы что-то произошло, всегда концентрируюсь на решении, а не на проблеме. Второй связан с постоянным присутствием неотложности в бизнесе: "Лучше сделать, чем постоянно совершенствовать, но никогда не завершать". Мне это нравится, поскольку я предпочитаю действия, а не совершенства, исполнению, а не длительном анализа. Третий – это своего рода жизненная философия: "Живи жизнью в красках". Я считаю, что жизнь следует прожить в полной мере, с яркими красками и новыми эмоциями и чувствами ежедневно. Добавляйте цветов к повседневных действий, и жизнь станет богаче и ценнее.

Кем вы хотели стать в детстве? Как и для многих итальянцев в моем возрасте, герои мира спорта привлекали наибольшее внимание. Поэтому и я хотел быть футболистом-чемпионом. В то же время я всегда хотел много путешествовать и открывать мир, так увлекся документальной журналистикой. Надо отметить, что талант к футболу в определенной степени я имел, а журналистика требовала гораздо больше возможностей и навыков!

Есть ли у вас мечта, которая до сих пор не осуществилась? Конечно! Мечты необходимы для достижения целей и четко связаны с амбициями. Но, как мы верим в Италии, не следует раскрывать свои мечты, если хочешь, чтобы они осуществились. Итак, я могу больше рассказать о своих амбициях, которые являются хорошим сочетанием профессионального развития и личной равновесия и удовольствия. Что касается профессиональной сферы, я действительно хотел бы продолжать развивать компанию Nestlé в Украине и способствовать тому, чтобы сделать Украину лучшим местом для развития бизнеса и дальнейшего движения общества по направлению к европейским стандартам. В этом смысле рост Nestlé в Украине будет в значительной степени зависеть от предоставления возможности талантам нашей организации полностью раскрыть свою компетентность и реализовать свой потенциал.

Быть успешным сегодня означает... На мой взгляд, успех имеет много измерений. Я действительно верю, что успех – это состояние души, а не место или назначения. Этот кризис дал возможность проверить эффективность того, что я называю "новой стратегией генерального директора". В прошлом план действий генерального директора в основном предусматривал финансовые показатели эффективности: рост, увеличение прибыли и максимизации стоимости для акционеров. Кризис четко свидетельствует о том, что эта программа устарела. Новый подход предлагает руководству продемонстрировать конкретные планы, которые действительно ставят заботу о своих людях первоочередной задачей. Я считаю, что успех – это состояние души, когда вы чувствуете, что вы поддерживаете баланс между тем, что вы достигаете, будучи довольным результатом, и тем, как вы этого достигаете.

Какой ваш любимый афоризм? Мне нравится много афоризмов, но именно сейчас приходит в голову принадлежащий Н. Манделе: "В жизни я никогда не проигрываю. Я или побеждаю, или учусь". Я думаю, что это выражение отражает большую часть моей философии, помогает иметь оптимистическое мировоззрение и встречать реальность с верой в свои силы.

Назовите три основных черты успешного руководителя? Руководитель должен иметь незаурядные навыки общения, способность эффективно сотрудничать как внутренне, так и внешне, чтобы создать правильное чувство доверия и уверенности. В своей роли я всегда стараюсь продемонстрировать эмпатию, способность понимать точку зрения других и поддерживать ощущение связи. А также демонстрировать самокритичность, способность признавать ошибку и учиться на собственных ошибках. Я также считаю, что хороший лидер должен быть открытым и способным выслушать и иметь достаточный уровень уверенности, чтобы создать вокруг себя команду, которая может и поддержать, и бросить вызов. Настоящий лидер должен быть преданным, предсказуемым и способным менять идеи.

Что самое важное в работе руководителя компании сегодня? Что помогает вам быть лидером в вашей отрасли? Я считаю, что успех – это не то, что приходит случайно. Это следствие трех основных сознательных факторов. Во-первых, это вопрос выбора. Тебе нужно выбрать быть успешным и сделать соответствующий выбор, чтобы добиться успеха. Это касается выбора ассортимента, выбора инвестиций и, соответственно, выбора людей. И помните, что выбрать одно значит отказаться от другого, поэтому вы автоматически выбираете то, чего не будете делать! Во-вторых, это вопрос структуры. Вам нужно разработать организационные процессы, потоки и направления, чтобы быть уверенным, что вся организация направлена на достижение тех же амбиций. И это нужно четко донести до каждого члена организации. И каждый сотрудник должен знать, как он или она способствует успеху компании. И наконец, это вопрос воли к победе. Организация должна руководствоваться целью и амбициями. А они, в свою очередь, будут определять решения компании, где долгосрочные амбиции должны преобладать над краткосрочными выгодами.

Есть ли у вас пример для подражания среди успешных руководителей? Я уважаю лидеров за их качества и способность оставаться актуальными, современными, находясь на руководящих должностях в течение длительного периода. В этот момент кризиса, я считаю, есть 3 основные качества, необходимые лидеру. Прежде всего, способность сопереживать, ставить людей на первое место, принимать во внимание потенциальные последствия для человека. В условиях масштабного кризиса умы людей сначала сосредотачиваются на собственном выживании и других основных потребностях и нуждах своей семьи. В Nestlé люди всегда в центре внимания, и удовлетворение их потребностей является двигателем нашей деятельности. Мы внедрили усиленные меры безопасности на всех наших локациях, ориентируясь на наших работников на фабриках, в лабораториях, дистрибуционных центрах и торговой команде Nestlé. Мы приложили все усилия, чтобы гарантировать всем нашим людям высокий уровень безопасности и должным образом поддержать их покупательную способность, гарантируя увеличение зарплаты и полноценную оплату труда. Во-вторых, эффективное общение, поддерживая прозрачность. Важно найти правильный баланс между "преднамеренным покоем" и "ограниченным оптимизмом". Честное и прозрачное общение является особенно важным: не использовать приукрашивание сообщений, а строить доверие, соблюдая слова и показывать это действиями. И наконец, жизнестойкость. В эти времена важно обеспечить непрерывность бизнеса. В такие времена мы должны думать не только о том, насколько быстро мы адаптируемся к сегодняшней реальности, но и о моменте перезапуска после того, как кризис пройдет. Быть устойчивым не значит быть самым сильным, но наиболее гибким, ловким, способным принимать решения в условиях неопределенности и подстраиваться к новым условиям, чтобы двигаться и расти дальше.

Что вы больше всего цените в своих сотрудниках / коллегах? Люди меня мотивируют больше всего. Меня вдохновляет моя команда в Nestlé – одна объединенная команда, которая ежедневно работает, чтобы завоевать сердца и мысли наших потребителей, радуя их вкусными и питательными продуктами и любимыми торговыми марками. Есть определенные качества, которые я действительно ценю, и когда я смотрю на кандидатов, я оцениваю, как качества конкретной личности смогут улучшить команду. Я действительно верю, что команда-победитель – это разнообразная команда. Это является источником творчества и дальнейшего развития; чрезвычайно важно способствовать инклюзивности и равенству. Я хотел бы добавить, что важнейшим качеством для меня является аутентичность: я действительно хотел бы знать, что человек настоящий, а не "лицемер". Мне нравится видеть людей, которые хотят учиться, которые бросают вызов "статус-кво" и могут приносить пользу благодаря своим знаниям. Мне нравится видеть в людях отношение "я могу это сделать". Процитировав Одри Хепберн: "Nothingisimpossible. Theworditselfsays I'M Possible" ("Нет ничего невозможного. Само слово "impossible" выглядит как "I'm possible", что переводится как "это возможно" - прим.).

Если счастье не в деньгах, то в чем? Говорят, что деньги не приносят счастья, но лучше быть несчастным и богатым! Я действительно не думаю, что деньги есть мотивационным фактором или генератором счастья. Я считаю, что счастье очень связано с ощущением пребывания в нужном месте, рядом с нужным человеком или людьми. Счастье – это ощущение, предназначенное не только для богатых людей.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я... буду иметь точку зрения, с которой я смогу получить другую точку зрения!" Отбросив шутки, я считаю, что мы живем в объединенном мире, и все мы имеем возможность экспериментировать с силой рычага. Для меня это непосредственное вдохновение для постоянного обучения и непрерывного совершенствования.

Завидуете ли вы кому-то в жизни? Зависть – это чувство, которое мне не свойственно. Я восхищаюсь многими людьми и вдохновляюсь их образом жизни и достижением целей. Лично меня очень мотивируют обучение и открытия. В личной жизни и в бизнесе мне нравится вдумчиво рисковать и не нравится принимать ответ "нет". Когда люди спрашивают меня "что не дает мне спать ночью", я предпочитаю отвечать на вопрос "что меня утром поднимает с постели", то есть возможность делать новые дела, расти как личность и быть полезным для людей и компании.

Какую черту характера вы считаете своим главным недостатком? Я думаю, что я немного нетерпелив. Иногда это воспринимается как проявление настойчивости или чрезмерной напористости. Я предпочитаю действия, а не совершенства, я действительно верю, что "Лучше сделать, чем постоянно совершенствовать, но никогда не завершить", поэтому предпочитаю двигаться вперед, не медлить, а действовать, осознавая риски и оставляя пространство для исправлений и неудач. На протяжении своей карьеры я всегда рассматривал неудачу не из страха быть наказанным, а как возможность научиться чему-то новому.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Я хотел бы познакомиться с Альбертом Эйнштейном, Джузеппе Верди и Уинстоном Черчиллем... и найти все соединяющие нити между наукой, искусством, политикой и бизнесом.

Татьяна Семенченко

Соучредитель бренда VOVK

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2020 году? Мое главное профессиональное достижение в 2020 году – не просто удержание бренда на прежнем уровне, но и его активный рост и развитие.

Ваша "Формула успеха"? Самый успешный тот, кто работает хотя бы на 1% больше всех остальных, и тот, у кого больше терпения.

Кем Вы мечтали стать в детстве? Учителем.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Посетить все возможные доступные страны мира.

Быть сегодня успешным - это... Успешный человек – гармоничная, сбалансированная, счастливая личность, которая, в первую очередь, ценит свои главные жизненные ресурсы – здоровье и время. В главные приоритеты ставит себя, своих родных и близких людей. Это человек, который абсолютно уверен в себе и относится ко всем окружающим его в бизнесе, как к людям, а не как к исчерпывающему ресурса.

Ваш любимый афоризм? Все приходит вовремя к тому, кто умеет ждать (Франсуа Рабле).

Назовите три главных качества успешного руководителя? Целеустремленность, баланс, делегирование, терпение, умение обучать и учиться.

Что является сегодня главным в работе руководителя предприятия? Что дает возможность быть лидерами в своей области? Руководитель – умение быть гибким в мышлении, подходах. Не забывать, что думать нужно взвешенно, принимать решения быстро и еще быстрее двигаться в реализации. Возможность лидерства благодаря движению Команды в одном направлении, сильный топ-менеджент, который не боится делиться своими знаниями, возможность быстро реагировать на любую ситуацию на рынке, в стране, в мире, в середине Компании.

Кто для Вас является примером менеджера в мировом масштабе? Эрдоган. Амансио Ортега.

Что Вы больше всего цените в своих сотрудниках? Верность своему делу, открытость, знания, честность.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Счастье не в деньгах. Счастье в возможностях, которые они дают.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я... создам свою Вселенную".

Кому в этой жизни Вы завидуете? Никому. У каждого своя дорога.

Какая черта характера - Ваш главный недостаток? Непунктуальность.

Есть ли у Вас любимая книга? "Венера в мехах" Леопольда фон Захер-Мазоха.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Мэрилин Монро.

Какое чудо света Вы бы хотели перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Сады Семирамиды. Символ единства с природой и большого уважения к ней.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Семья.

Представьте, что к вам в гости приехал Президент США с просьбой показать Украине. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? Украина очень многогранна, поэтому хочется, чтобы гости почувствовали ее контрастность и разнообразие, ведь в этом вся прелесть. Поэтому здесь недели может не хватить. Обязательно посетить Закарпатскую область – живописный Ужгород и познакомиться с колоритным менталитетом местных жителей. Посетить Кривой Рог и оценить всю красоту природы этого края на всемогущих каньойонах. Поездка в Харьков – прогулка по городу, по озелененных парках и широких проспектах, с обязательным проездом в метро. Не обойдется и без Одессы – ознакомиться с исторической частью города и посетить рестораны местной кухни. Поездка в порт и к берегу моря. Остановиться в величественном Киеве, прогуляться по мистическому Подолу, Майдану Независимости, насладиться панорамой города с колокольни Софии Киевской, вдохновиться могучим Днепром со склонов Певческого поля, попробовать местную кухню различных ресторанов. Ну и на десерт – Львов, с экскурсией по подземельям, заблудиться по улочкам Львова и создать гастро-тур – обязательно зайти в "Мясо и справедливость". и для полного релакса – поехать в Edem, восстановить силы с природой.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Достижения – реализация себя во всех направлениях. Семья, бизнес, дружба. НЕ копаюсь в ошибках.

Какое занятие для Вас – лучший отдых? Прогулка по лесу, где нет людей.