Лауреаты общенациональной программы "Человек года – 2020" в номинации "Промышленник года"

Виктор Анненков

Президент ЧАО "Грета". Награжден орденом "Знак почета", полный кавалер ордена "За заслуги", Заслуженный работник промышленности Украины

Самые значительные события в вашей профессиональной деятельности в 2020 году?: Несмотря на коронавирус, завод увеличил объемы производства, выросла зарплата трудящихся, вырос экспорт, освоены новые виды изделий. Главные события 2020 года: стал депутатом Краматорского районного совета, президентом ЧАО "Грета"; экспорт в Европу достиг 40% от общего объема. Однако основные события в жизни произойдут в текущем 2021 году – мне исполнится 85 лет, трудовой стаж составит 65 лет, из которых 55 лет – на ЧАО "Грета" и 45 лет, как являюсь первым руководителем этого предприятия.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели?: Вера в собственные силы, умение брать на себя ответственность, выполнять взятые на себя обязательства. Лучше работаешь – лучше живешь!

Кем Вы мечтали стать в детстве? Инженером.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Если "да", то какая? Сделать завод лидером в отрасли. Довести объемы производства до 1 млрд гривен в год.

Быть сегодня успешным, это … значит, обладать такими качествами, как трудолюбие, терпение, решительность, целеустремлённость, умение общаться с людьми. Когда это оправданно, нужно уметь рисковать, но трезво оценивать любые риски. А еще нужно уметь превращать мечту в цель, то есть, иметь смелость решительно действовать для достижения задуманного, быть высочайшим профессионалом в своем деле, признанным и руководством, и коллегами...

Что является сегодня самым главным в работе руководителя промышленного предприятия? Что дает возможность быть лидерами промышленной отрасли? Умение успешно ставить задачи перед коллективом и контролировать ход их выполнение, для чего в первую очередь необходимы профессионализм, знание отрасли правильность постановки задач. Всегда помнить, что любой бизнес успешным делают его сотрудники, т.е. люди. Значит, лидером промышленной отрасли является именно тот человек, который умеет эффективно управлять людьми.

Ваш любимый афоризм? "Неудача, – как не раз подчеркивал Генри Форд, – это просто возможность начать снова, но уже более мудро".

Кто для Вас пример в бизнесе? Генри Форд.

Какую отрасль Вы считаете сейчас главной для Украины? Машиностроение.

Каким делом Вы бы занялись, если бы жили сто лет назад? Производством.

Если счастье не в деньгах, то в чем? А если все-таки в деньгах, то почему? Деньги – важная часть моей жизни, они помогают достичь того, что я хочу. Но счастье не в них, а в детях, внуках, в семье. У каждого человека свое восприятие счастья. И оно у многих не связано с количеством денег на счету.

Что было первым, что Вы создали своими руками? Если говорить о школьных годах, то это – воздушный змей, если об учебе в машностроительном техникуме, то это – первая деталь на токарном станке.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я... создам предприятие, которое удивит мир".

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Недостатков много. Требователен к себе и к окружающим. Не люблю расхлябанности и безразличия.

Есть ли у Вас любимая книга? "Моя жизнь и работа" Генри Форд.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? С Ге́нри Фордом, известным промышленником, изобретателем, автором более 16 патентов США.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Статую Христа в Рио-де-Жанейро. Пусть она поможет просветлению человеческой души и очищению его ума. Сегодня это, как никогда актуально. Ибо человек часто забывает о моральных аспектах своей души. Может, такая статуя поможет ему, наконец-то вспомнить замечательные строки из Библии: "Господи, дай нам глаза, которые видят в людях лучшее. Дай нам ум, который забывает плохое, и душу, которая никогда не теряет веру... в лучшее, несмотря ни на что…".

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? "ГРЕТА", конечно же. Другого названия не вижу.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент США с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? В Украине, как и на Донбассе большое количество неповторимых городов, сел, мест, которые интересно было бы посмотреть иностранцу, а нам не стыдно было бы показать их уникальную красоту. В нашей Дружковке я бы показал гостю, например, памятник культуры национального значения Свято-Николаевскую церковь. Построенная в начале двадцатого века она сегодня полным ходом реставрируется с целью придания ей первоначального вида. Можно было бы гостю показать и каменный лес в пригороде Дружковки, который размещен на площади в 1 га, Там есть окаменелые остатки ископаемых деревьев араукарий возрастом 250 млн. лет.

Какое занятие для Вас – лучший отдых? Отдых – это смена обстановки, рода занятий. Для меня это – путешествия. В течение недели – занятия спортом, ужин с близкими людьми.

Иван Пидсадюк

Генеральный директор ООО "КАРПАТНЕФТЕХИМ"

Три главных события 2020 года по Вашей версии?: 1.Получение разрешения на производство жидкого кислорода и бесплатное обеспечение им медицинских учреждений города и области в период пандемии COVID-19. 2.Организация и проведение остановочного ремонта ООО "КАРПАТНЕФТЕХИМ" в условиях пандемии и карантинных ограничений. 3.Успешная работа предприятия в течение 2020 года.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели? За дело – сердцем и душой. Постоянный и упорный труд, самосовершенствование через познание нового.

Кем Вы мечтали стать в детстве? Военным пилотом.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Еще много...

Говоря слово УСПЕХ, какой смысл Вы в него вкладываете? Успех – это сумма важных решений.

Что является сегодня самым главным в работе руководителя промышленного предприятия? Что дает возможность быть лидерами промышленной отрасли? 1.Обеспечение безаварийной работы. 2.Организация и обеспечение эффективной работы предприятия. 3.Умение управлять высокопрофессиональным коллективом.

От состояния дел предприятия зависит благосостояние тысяч украинских семей. Поэтому, нашей стратегической целью является не только наращивание производственных мощностей, а и обеспечение благоприятных условий для работы и жизни наших нефтехимиков. Это и является той движущей силой, которая вдохновляет быть лидерами индустрии.

Для меня – это ежедневный challenge, с которым можно справиться только упорной и ежедневной работой над собой.

Ваш любимый афоризм? Высказывание Генри Форда: "Если деньги – ваша надежда на независимость, вы никогда не станете независимым. Единственная настоящая гарантия, которую человек может получить в этом мире – запас его знаний, опыта и возможностей" (Генри Форд, американский промышленник 1863 – 1947).

Кто для Вас пример в бизнесе? У меня есть правило – следить за теми, кто успешен: что они делают, почему и как. Очевидно – чужой успех может и должен служить примером. Но не стоит упускать один момент – нельзя слепо подражать кому-то, но нужно анализировать и делать правильные выводы.

Я больше вдохновляюсь полетом инженерной мысли и верой в свое дело, к примеру, Томаса Эдисона или Вернера фон Сименса.

Какую отрасль Вы считаете сейчас главной для Украины? Конечно же – нефтехимию.

Каким делом Вы бы занялись, если бы жили сто лет назад? Делом своей жизни - был бы инженером.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Для меня счастье – получать удовольствие от жизни, от профессиональной деятельности, от семьи... А как без денег?

Что было первым, что Вы создали своими руками? Собрал транзисторный радиоприемник.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я... Не привык что-то получать даром, поэтому точку опоры создам сам".

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Скромность.

Есть ли у Вас любимая книга? Я много читаю, но в последнее время все больше техническую или нехудожественную литературу. Сейчас это Равиль Чердабаев "Нефть:Вчера, сегодня, завтра"

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? С кем угодно, чье мировоззрение и жизненные ценности будут тождественны моим.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Статую Христа-Спасителя, хоть это и считается новым чудом света. Христос стоит, широко раскинув руки, как будто обнимает весь город, благословляя и охраняя.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Руна. Так называется одна из крупнейших и живописных карпатских долин и, мне кажется, что это название подойдет новой планете.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент США с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?

На "КАРПАТНЕФТЕХИМ".

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Автомобильные путешествия.

Павел Принко

Генеральный директор ПАО "Ветропак Гостомельский стеклозавод" (г.Гостомель)

ЧАО "Ветропак Гостомельский Стеклозавод" - один из крупнейших производителей стеклянной тары в Украине, история которого ведет отсчёт с 1912 года. С 2006 года относится к европейской Группе Компаний Vetropack. Завод стал восьмым в группе наряду с предприятиями в Швейцарии, Австрии, Чехии, Словакии и Хорватии.

Предприятие имеет качественное современное оборудование, а именно 3 стекловаренные печи (проекта Techglass и Horn) и 8 современных линий производства стекольной продукции. Данные линии обеспечивают производство 830 тонн стекломассы в сутки (из них 230 тонн - прозрачное стекло, 220 тонн - коричневый / прозрачный и 380 тонн стекла в цвете (зеленый, коричневый, цвет кюве). На технологических линиях установлены современные автоматы контроля производства компаний Tiama и Iris. Продукция ЧАО "Ветропак Гостомельский Стеклозавод" соответствует международному стандарту качества ISO 9001: 2000, также вводится стандарт HAССР.