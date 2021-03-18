Лауреаты общенациональной программы "Человек года – 2020" в номинации "Лидер страхового рынка года"

Виктор БЕ́РЛИН

Генеральный директор СК "Guardian", член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (2012-2014). Кандидат экономических наук

Три главных события 2020 года по Вашей версии?: Возглавил СК "Guardian". Компания получила статус полного члена МТСБУ и имеет право реализовывать полисы "Зеленая карта". СК "Guardian" вошла в состав Ядерного страхового пула Украины (ЯСПУ).

Ваша "Формула успеха"?: Верь в себя, покидай зону комфорта, развивайся и делай добрые дела.

Кем Вы мечтали стать в детстве? Премьер-министром )

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Думаю, что мужчинам больше свойственны цели. Бери и делай!

Говоря слово УСПЕХ, какой смысл Вы в него вкладываете? Для меня синоним слова "успех" – это самореализация.

Ваш любимый афоризм? Побеждают не гениальные. Побеждают упрямые.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Все знают, что счастье не в деньгах, но все хотят убедиться в этом лично.

Что Вы не любите в своей работе больше всего? Не люблю работать с документами, люблю живое общение.

Вы согласны, что риск - дело благородное? В страховании мы берем на себя большие риски и это благородное дело.

А Вы себя застраховали? Да, я, моя семья и мое имущество застрахованы.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я… застрахую весь мир".

Кому в этой жизни Вы завидуете? Виктору Берлину :)

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Я считаю, что недостатков у меня нет. Но думаю, что у моей семьи и коллег другая точка зрения.

Есть ли у Вас любимая книга? Этель Лилиан Войнич "Овод".

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Мэрилин Монро :)

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Мой родной город Дружковка, Донецкая область. Поэтому перенес бы статую Христа Спасителя (Рио-де-Жанейро) как символ мира и спокойствия.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Guardian.

Представьте, что к Вам в гости приехал зарубежный партнер с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? Свято-Успенская Киево-Печерская лавра.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Главное достижение в жизни – моя любимая дочь.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Сон.

Ирина ГЕВЕЛЬ

Председатель Правления СК "Альфа Страхование"

Три главных события 2020 года по Вашей версии?: Максимально оперативный переход функционирования 100% компании в режим онлайн на время карантина. Для перехода на дистанционный режим нам понадобилось всего 3 дня. СК "Альфа Страхование" заработала в 2020 году свой первый миллиард гривен страховых премий. СК "Альфа Страхование" вошла в ТОП-5 по добровольному медицинскому страхованию на страховом рынке Украины

Ваш жизненный девиз?: Никогда не формулировала для себя девизов. Но мой жизненный и профессиональный опыт говорит о том, что все зависит от тебя. Четко понимай, что ты хочешь достичь и делай это.

Кем Вы мечтали стать в детстве? Конечно, у меня как и у всех людей есть мечта, даже и не одна. В первую очередь я всегда мечтаю об успехе: успехе в бизнесе, успехе СК "Альфа Страхование", успехе моей семьи.

Говоря слово УСПЕХ, какой смысл Вы в него вкладываете? Успех – это однозначно достижение поставленных целей, но лучше, чтобы результат был гораздо лучше ожидаемого

Ваш любимый афоризм? "Все просто – ты или идешь вперед, или вынужден будешь уйти с рынка…"

Если счастье не в деньгах, то в чем? А если все-таки в деньгах, то почему? Счастье состоит не из одного составляющего, а из многих. У каждого человека эти составляющие разные. У некоторых это семья, любимая работа, деньги. И если одна из этих частей – деньги, почему бы и нет? Каждый проживает свою жизнь, как ему нравится и тут нет ничего плохого.

Что Вы не любите в своей работе больше всего? Я очень люблю свою работу, свою команду. Так получилось, что в команде СК "Альфа Страхование" работают единомышленники, которые стремятся к достижению наших поставленных целей и это круто. Среди рабочих моментов, которые могут забирать много времени мне не нравятся длинные письма, я всегда говорю своим сотрудникам, что срочные рабочие вопросы можно быстрее и эффективнее решить на 5-тиминутке, или написав короткое письмо. Так как прочтение и написание длинных писем – это реальная трата времени. Но, это всего лишь рабочий момент.

Вы согласны, что риск - дело благородное? Смотря какой риск. Страхование – это непосредственная работа с рисками. Так, страховые риски – дело серьёзное, так как например риски по медицинскому страхованию или автострахованию могут причинить вред самим людям – это скорее неприятные риски, чем благородные.

А вот риски в повседневной жизни, которые точно не смогут негативно отразиться на жизни или здоровью людей – почему бы и нет?!

А Вы себя застраховали? Конечно! У меня и у всей моей семьи есть медицинская страховка. Кроме этого, у меня, как и у любого водителя есть Автогражданка. А также, мой автомобиль застрахован по КАСКО, т. к. я реально понимаю, что ситуация на дорогах может быть разной и обезопасить себя от финансовых расходов точно поможет полис КАСКО.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я... достигну успеха ещё быстрее".

Кому в этой жизни Вы завидуете? Как бы это не звучало банально, но я совсем не завистливый человек. Я всегда искренне радуюсь победам других. И даже если это победы конкурентов, меня это только вдохновляет достигать результата еще активнее, лучше и быстрее.

Есть ли у Вас любимая книга? Мне очень нравится бизнес-книга "Победитель" Джека Уэлча.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Планета Виннер (от англ. "Победитель").

Представьте, что к Вам в гости приехал зарубежный партнер с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? Конечно же, в любимом Киеве на Андреевский спуск и на Подол.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Моё главное достижение – это то, что я руковожу большой компанией, которая помогает украинцам в сложных ситуациях.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Если говорить о морально перезагрузке, конечно же – это путешествия. А вот если о физическом отдыхе после тяжёлого рабочего дня – это отдых дома с семьёй за просмотрами фильмов.

Леся ЩЕРБАКОВА

Председатель Правления СК "Провидна"

Три главных события 2020 года по Вашей версти?: Самое ключевое достижение в 2020 году – это максимально быстрая адаптация работы компании под карантинные требования в стране, переход компании на удаленный режим работы без потери сервиса для клиентов; Удержание объемов бизнеса (с приростом), а также достижение и перевыполнение плановых параметров по прибыли компании; Оперативная разработка страховых программ с покрытием Covid-19.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели?: Полная самоотдача в деле, которым ты занимаешься. Нельзя добиться результата, если ты максимально не вовлекаешься в процесс и не держишь ежедневно "руку на пульсе" компании и бизнеса. Гибкость и клиентоориентированность – это ключевой параметр, по которому компанию оценивают клиенты и партнеры, а также залог долгих и взаимовыгодных отношений. Работа с коллективом: работая в большом коллективе очень важно слышать своих подчиненных, помогать им в решении серьезных вопросов а также понимать мотивацию людей и стараться предложить должное поощрение – материальное, трудовое, карьерное.

Кем Вы мечтали стать в детстве? Мои мечты часто менялись, но больше всего я мечтала работать в большом коллективе и общаться с большим количеством интересных людей.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? В бизнесе все мечты переходят в категорию планов. Когда то мы хотели, чтобы наша компания стала известной, хотели работать с крупными международными клиентами. Сейчас мои планы – увеличить портфель компании, предоставлять максимально высокий уровень сервиса, быть самой передовой компанией на страховом рынке, которой доверяют миллионы клиентов.

Говоря слово УСПЕХ, какой смысл Вы в него вкладываете? Для меня успех – это не сиюминутный взлет, а заработанная упорным и честным трудом репутация, когда клиенты и партнеры рекомендуют компанию, в которой ты работаешь своим партнерам, а к тебе обращаются по самым сложным и нестандартным вопросам, поскольку ты их можешь решить.

Ваш любимый афоризм? Если тебе тяжело, значит ты поднимаешься в гору. Если тебе легко, значит ты летишь в пропасть (Генри Форд).

Если счастье не в деньгах, то в чем? Я считаю, что счастье точно не в деньгах. Деньги – это ресурс для воплощения своих увлечений, хобби. А счастье – это гармония во всех аспектах жизни, в любимой работе, семье и умение разделять свою жизнь на профессиональную и частную.

Что Вы не любите в своей работе больше всего? На самом деле, у меня очень интересная работа. Ежедневно я провожу различные встречи и переговоры – с сотрудниками, клиентами, партнерами, весь день расписан почасово и мне это очень нравится. Если говорить, что я не люблю, то это отсутствие активности, для меня это признак затишья в бизнесе и знак для необходимости активизации всех процессов.

Вы согласны, что риск - дело благородное? В таком бизнесе, как страхование все риски должны быть просчитаны. Мы рискуем не только деньгами клиентов и акционера, но и своей репутацией. Поэтому я очень взвешенно отношусь к риску в бизнесе.

А Вы себя застраховали? Безусловно, у меня все застраховано в нашей компании – здоровье мое и семьи, автомобиль. Я не активный пользователь программы ДМС (на мне компания зарабатывает), но для семьи и детей страхование просто крайне необходимо. Я очень довольна нашими возможностями и клиниками-партнерами и у меня уже есть перечень врачей, которых я рекомендую знакомым и клиентам.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я..." Моя опора – это семья, с такой точкой опоры можно достичь любых вершин, поскольку семья и поддерживает и мотивирует и дает возможность выкладываться на работе на все 100%.

Кому в этой жизни Вы завидуете? К счастью, такой черты как зависть у меня нет. Я всегда любила равняться на успешных людей и пыталась понять, как у них это получается, но точно не завидовала.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Я достаточно мягкий человек, не всегда проявляю необходимую жесткость, часто даю людям второй шанс, даже когда они этого не заслуживают. Наверное, над этим нужно поработать.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Для меня всегда были интересны выдающиеся ученые и врачи, такие как Мендель, Флеминг, Зигмунд Фрейд. Изучая их работы в медицинском университете, я всегда думала, как много наука приобрела благодаря таким гениальным ученым и на сколько они были "продвинутее" своего времени.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Из чудес света я думаю в таком древнем городе как Киев прекрасно бы смотрелся Колизей, как отражение любви Украинцев к истории и зрелищам.

Представьте, что к Вам в гости приехал зарубежный партнер с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? Я очень люблю Киев, поэтому свою экскурсию начала бы с Крещатика и Подола, а потом предложила бы посмотреть Львов и Одессу, которые я также очень люблю и считаю нашими жемчужинами. У нас бесконечное число прекрасных и живописных уголков в стране, это и Карпаты и Черное море и замки и парки. Так что потребовалось бы немало времени для экскурсии.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Главное достижение в моей жизни – это моя семья и моя компания, которой я отдала 20 лет жизни. С ошибками у меня проще – я никогда ни о чем не жалею и все ошибки рассматриваю как важный жизненный опыт, на котором учишься и становишься мудрее и сильнее.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Лучший отдых для меня – это спокойный отдых с семьей на берегу моря. У меня насколько интенсивная работа и жизнь, полная адреналина и эмоций, что время от времени мне нужно просто "отключиться" и "перезагрузиться", чтобы продолжать работать и жить в своем привычном, высоком ритме.