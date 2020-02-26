Лауреаты общенациональной программы "Человек года – 2019" в номинации "Менеджер года"

Инга Андреева

Инга Андреева

Генеральный директор Mastercard в Украине

Самые значительные в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году: Последний год был особенно динамичным – он стал годом изменений и новых вершин. Осенью 2019 исполнился год, как я заняла должность генерального директора Mastercard в Украине, и дальнейшее развитие компании и усиление наших лидерских позиций были моим личным вызовом.

Для меня было и остается важным то, что Украина продолжает уверенно двигаться по пути cashless и инноваций, и Mastercard каждый день улучшает безналичный и цифровой опыт пользователей. Тот факт, что сегодня почти 7 из 10 выпущенных карт в обороте – это карты Mastercard, закрепляет нас как лидера платежного рынка страны. Все это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с партнерской сетью украинских банков и торговых партнеров, смелости вместе с ними внедрять инновационные и социально значимые проекты – от smartcity до биометрических технологий и новых способов приема платежей.

Также я горжусь тем, что в украинском офисе компании Mastercard нам удалось собрать команду состоявшихся профессионалов, которые стали драйверами инновационных проектов. Успешная работа команды способствовала тому, что Украина стала хабом для реализации европейских региональных проектов в Mastercard. Так, например, члены украинской команды разрабатывают общеевропейские комплексные программы лояльности и активно вовлечены в запускинновационных диджитал-продуктов на европейских рынках.

Ваша "Формула успеха": Любое творчество — это 1% вдохновения и 99% труда, успех невозможен без усилий и постоянного развития.

Кем Вы мечтали стать в детстве? Я мечтала быть хирургом, чтобы спасать людей. И хотя хирургом я так и не стала, сейчас я все равно чувствую, как моя работа помогает другим. Так, например, в прошлом году в Украине Mastercard открыла новые грани инклюзивности. Впервые в Европе мы сделали инклюзивным один из самых масштабных фестивалей региона —AtlasWeekend. Благодаря уникальной площадке #MastercardVibes все гости фестиваля, в том числе слабослышащие, смогли максимально окунуться в фестивальную атмосферу, почувствовать музыку на ощупь и увидеть глазами. Мы привезли из США известную переводчицу жестового языка Амбер Галлоуэй Галлея и её команду, которая передала ритмику 115 песен хедлайнеров и обучила украинских переводчиков своей методике.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Мечтала я в детстве, а сейчас предпочитаю цели. Если я чувствую в чем-то нужду или желание — ставлю себе цели. Так я понимаю, как правильно действовать и куда идти, чтобы получить необходимый результат. Если говорить об основной профессиональной цели, то это конечно мир без наличных :)

Говоря слово УСПЕХ, содержимое вы в него вкладываете? Успех — результат упорной работы. При этом лучший путь к успеху — это влюбиться в то, что ты делаешь.

Если говорить о личной жизни, то успех — это возможность посвящать себя семье, хобби и просто чувствовать себя счастливой.

Ваш любимый афоризм? Из тех попыток, которые ты не сделал, 100% не увенчаются успехом.

Назовите три главных качества успешного руководителя? Главным качеством любого руководителя я считаю вдохновенное лидерство, которое будет драйвить команду достигать новых вершин и создавать что-то значимое.

Вторая черта – готовность нести ответственность за всех и каждого, за положительный и отрицательный результат работы и умение превратить его в опыт.

И еще одна важная черта для руководителя – открытость.

Что является сегодня главным в работе руководителя предприятия? Что дает возможность быть лидерами в своей области? Я бы выделила три основных отличия, позволяющие компании оставаться лидером:

1. Мы выступаем драйверами, а не исполнителями. Обстоятельства, экспертиза, иногда интуиция, а также четкое понимание, что и зачем мы делаем – это все наши навигаторы в принятии решений.

2. Мы сравниваем себя только с "собой вчера". Равнение на других – путь ко внутренней конкуренции.

3. Мы мыслим не проектами, а изменениями. Отличие в том, что проекты заканчиваются, а изменения продолжаются и после них.

И наконец, один из важных элементов для успеха – неравнодушие или желание помогать, которое способно объединять самых разных людей ради общей цели.

Кто для Вас является примером менеджера в мировом масштабе? Я могла бы сейчас назвать Генри Форда, Стива Джобса, ДжеффаБезоса и не ошиблась бы, ведь все они действительно известные топ-менеджеры. Однако для меня образцами являются Вирджиния Рометти (глава корпорации IBM), Урсула Бернс (экс СЕО Xerox), Сьюзен Войчицкы (первый вице-президент Google) и другие женщины топ-менеджеры. Как женщина и руководитель, я понимаю, что их карьерный путь был наполнен вызовами. Однако они доказали себе и миру, что женщина может быть успешным топ-менеджером компании мирового масштаба и способна вывести эту компанию на новый бизнес-уровень.

Что Вы больше всего цените в своих сотрудниках? У каждого в Mastercard ген смелости – смелости мечтать и внедрять решения, опережающие свое время. И мне очень приятно работать с такой уcпешной, сильной и опытной командой, которая мотивирует и ориентирована на новые совместные достижения.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Деньги – это самый быстрый путь обеспечения своего комфорта и не более. Иногда люди забывают, что действительно важные вещи на самом деле бесценны. Это время с семьей, эмоции от захватывающих путешествий, вдохновение после реализации проектов, которые изменяют жизнь людей и тому подобное.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я ... осуществлю невыполнимое".

Кому в этой жизни вы завидуете? Пожалуй, завидую я только своим детям и молодому поколению вообще. Мир постоянно удивляет нас инновациями и возможностями. И именно молодое поколение сможет увидеть будущее, о котором сегодня мы можем даже не догадываться.

Какая черта характера - Ваш главный недостаток? Хотелось бы сказать, что я не имею недостатков, однако это будет небольшим преувеличением. Часто слишком требовательна к себе и, при этом, невероятная перфекционистка.

Есть ли у Вас любимая книга? Из последнего прочитанного – книга Мишель Обамы "Becoming".

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Меня очень вдохновляют люди, помогающие другим. Поэтому я бы хотела познакомиться с Джеймсом Харрисоном – австралийцем, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса как человек, сдавший больше всех в мире крови, став донором 1173 раза. Именно его донорство спасло жизнь более чем 2 млн новорожденных.

Какое чудо света вы бы хотели перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Наверное, не перенести, а создать самим – город как технологическое чудо света. Вроде Сингапура, только еще лучше. Город, где все связано между собой, инновационный, сбалансированный, оптимизированный и удобный для жителей. Город не как набор красивых открыток, а как опыт, образец, которому хочется подражать.

Если бы вы открыли новую планету, как бы вы ее назвали? Мне кажется, что ей бы подошло название Cashless. Если мы уже строим мир без наличных на нашей планете, то почему стыдиться амбиций строить его и надругой?

Представьте, что к Вам в гости пожаловал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы вы его пригласили на экскурсию? Думаю, это должны быть несколько украинских вузов. Страна – это ее люди, а будущее страны – ее молодежь. В студентах из разных городов Украины, в их разном культурном бэкграунде и нынешних амбициях лучше воплощается то, чем является Украина и чем будет. Конечно, в Украине есть множество фантастических природных и исторических достопримечательностей. Но, по-моему, университеты – это хороший экспресс-индикатор страны. И нам есть чем гордиться, говоря о них.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Ошибки воспринимаю как жизненные уроки. Я изучаю их, делаю выводы и двигаюсь дальше.

Если же говорить о достижениях, то наибольшим считаю умение получать удовольствие от того, чем занимаюсь. Я перестала искать work-lifebalance– я просто подстраиваюсь под ритм жизни и получаю удовольствие от того, что делаю.

Какое занятие для Вас – лучший отдых? Я люблю скорость, путешествия, яркие впечатления и новые вершины. С недавнего времени все это для меня вызвало мое хобби – лыжи. Съезжая с горы, ты сосредотачиваешься только на своей координации и движении, остальное просто не имеет значения. Так я даю отдохнуть своим мыслям.

Да и вообще, мне кажется, занимаясь любимым хобби, больше чувствуешь себя собой.

Владислав Савченко

Генеральний директор PowerCodeLLC, Магистр Права

Три главных события 2019 года по Вашей версии: Увеличение валового дохода в три раза в сравнении с 2018 годом; Подписание партнерства с инвестиционным форумом; Открытие офиса в Германии.

Ваша «Формула успеха»: Успешным человека делает настойчивое движение, быть причиной, а не следствием - мой главный девиз.

Кем Вы мечтали стать в детстве? Автогонщиком.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Принять участие в соревнованиях ралли "Дакар".

Быть сегодня успешным – это способность быстро анализировать большое количество информации и принимать точные, мгновенные решения, меняя их столь же быстро, как этого требует положение дел.

Ваш любимый афоризм? Каждая неудача несет в себе зерно подлинного успеха.

Назовите три главных качества успешного руководителя? Ответственность, Компетентность, Организованность.

Что является сегодня самым главным в работе руководителя предприятия? Что дает возможность быть лидерами в своей отрасли? Способность ставить правильные цели и добиваться их выполнения. Учавствовать в организации производства, быть на связи, готовность применить компетентность в любой момент, в любом отделе, совершив обход прямого подчинения. Готовность нести ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за себя и своих подчиненных.

Кто для вас образец менеджера в мировом масштабе? Арно Бернар

Что вы больше всего цените в своих сотрудниках? Продуктивность, способность обучаться и понимание целей компании.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Деньги - это инструмент, помогающий обрести физическую свободу материальной части человека, а вот духовную помогут обрести семья, близкие люди, обучение и правильное окружение. Духовно богатый человек - свободен и богат по-настоящему.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я... выполню все самые невероятные цели".

Кому в этой жизни Вы завидуете? Себе завтрашнему =) Никому не завидую, считаю это плохим тоном.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Излишняя доброта.

Есть ли у Вас любимая книга? Наполеон Хилл "Думай и богатей".

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Сальвадор Дали.

Какое чудо светаВы хотели бы перенести в свой роднойгород? Что бы оно символизировало? Статуя Зевса Олимпийского - статуя давала бы силу и мудрость городу и ее жителям. Была бы символом благополучия.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Виктория.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? На остров Хортицу (казацкую родину).

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Создание любящей семьи - главным достижением в жизни. Ошибки - это промежуточный результат перед достижением целей.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Бег и тяжелая атлетика.

Марек Томалак

Генеральный директор PepsiCo в Украине

PepsiСo - один из лидеров украинского рынка продуктов питания и напитков, представленная компаниями ООО "Сандора" и ЧАО "Вимм-Билль-Данн Украина".

Компания занимает ведущие позиции на рынке соков и соковой продукции, где представлена брендами "Сандора", "Садочок", "Сандорик". В портфель компании входят также газированные напитки Pepsi, 7UP, Mirinda, холодный чай Lipton Ice Tea, минеральная вода "Аква минерале". На рынке снеков компания представлена брендами Lay's и "Хрусteam". PepsiCo в Украине также занимает уверенные позиции на рынке молочной продукции с брендами "Чудо", "Славяночка", "Машенька" и детского питания с брендом "Агуша".

Руководствуясь принципом "Побеждать ответственно", PepsiCo стремится дарить как можно больше улыбок с каждым глотком и каждым кусочком своей продукции. Принцип "Побеждать ответственно" отражает стремление к устойчивому развитию на рынке и внедрение этой цели во все аспекты бизнеса.