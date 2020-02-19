Лауреаты общенациональной программы "Человек года – 2019" в номинации "Финансист года"

Онур Анлиатамер

Онур АНЛИАТАМЕР

Глава Правления АО "Кредит Европа Банк" (Украина)

Три главных события 2019 года по Вашей версти:

1. Зеленский стал президентом и новый сформированный парламент.

2. Экономическая стабильность и эффективность гривны по отношению к доллару США

3. Встреча Зеленского с Путиным в Париже.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: Будьте добры к людям, животным и природе, и они будут добры к вам.

Кем Вы мечтали стать в детстве? Профессиональным баскетболистом.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Если "да", то какая? Участие в эпическом фильме-блокбастере (например, "Игра престолов", "Властелин колец").

Быть сегодня успешным – это… Инвестируйте в хороших людей, доверяйте им, помогайте им быть лучше, чем вы сами.

Ваш любимый афоризм? "Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться". Крестный отец.

На что вам жалко тратить деньги? Цветы.

Как (в чем) вы храните личные сбережения? На депозите в моем банке.

Сколько вам нужно денег для счастья? Достаточно, чтобы моя семья была счастливой и здоровой.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Здоровье это то, что вы не можете купить, поэтому оно важнее.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я..." И я использую ее что бы вернуть вам.

Кому в этой жизни Вы завидуете? Моей кошке.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Иногда быть слишком консервативным.

Есть ли у Вас любимая книга? Почему народы терпят неудачу - Дарон Ацемоглу.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Mustafa Kemal Ataturk.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Великая пирамида в Гизе - потому что все остальные уже разрушены. Для меня это символизирует, независимо от того, насколько вы богаты и могущественны, вы умрете в конце; Главное оставить что-то большое и красивое, чтобы тебя запомнили навсегда.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Мелисаэла - Сочетание имени двух моих дочерей.

Представьте, что к Вам в гости приехал зарубежный партнер с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? Холм у памятника Леониду Быкову. Я могу показать красоту Киева, речки Днепра, Печерской Лавры и упомянуть о памятниках Второй мировой войны и Голодомора.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Главное достижение - быть отцом двух дочерей и учить их жизни. Самая большая ошибка - не пойти на свадьбу моего лучшего друга из-за командировки. Он напоминает мне, это каждый раз, когда он видит меня.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Летний отдых с семьей у моря.

Виталий РОМАНЧУКЕВИЧ

Первый заместитель Председателя Правления АКБ "Индустриалбанк", вице-президент Ассоциации украинских банков, Кандидат экономических наук

Победитель в номинации "Банкир 2018 года" в рамках Всеукраинского проекта "Финансовые учреждения Украины 2018: достойные, успешные, надежные" проведенным Ассоциацией Украинских Банков и Издательским Домом "Украина Бизнес" совместно с Лигой страховых организаций Украины (ЛСОУ), Украинским национальным комитетом Международной Торговой палаты (ICC Ukraine), IBI rating, РА "Стандарт рейтинг", Украинским кредитным бюро, при консультационной поддержке Национального банка Украины (НБУ).

Победитель в номинации "Банковское дело и правовое обеспечение" в рамках проекта "Гордость Львовщины 2019" от Европейской Ассоциации развития бизнеса.

Специальная награда памяти Вадима Гетьмана, вручаемый лучшему менеджеру финансового сектора 2019 года, который внес весомый вклад в развитие банковского дела в Украине, по версии международного финансового клуба "Банкиръ".

Три главных события 2019 года по Вашей версии:

1) Индустриалбанк стал расчетным банком компании MoneyGram (мы первые внедрили в Украине новый продукт Aссount Dеposit с возможностью зачисления на банковский счет в любом банковском учреждении Украины, которые предоставляют услуги физическим лицам, аналога нету и в СНГ).

2) Мы осуществили весомый шаг в направлении конвертации гривны и популяризации гривневых расчетов на международных рынках. Моя команда в Индустриалбанке провела операцию на межбанковском валютном рынке по продаже гривны для международного финансового учреждения - нерезидента (которая разместила ее на собственном гривневом корсчета для дальнейшего использования при проведении расчетов для своих клиентов нерезидентов, теперь представительство ООН, дипломатические учреждения и другие покупают гривну на нерезиденте и оплачивают через украинский банк).

3) Активная работа в Ассоциации украинских банков (АУБ) позволила значительно увеличить количество новых членов АУБ, восстановлено ​​тесное и плодотворное сотрудничество с Национальным банком Украины, что говорит об эффективной работе и востребованности спроса банковского сектора в необходимости консолидации и объединенного отстаивание интересов.

Ваша "Формула успеха": Я всегда действую пока другие думают и колеблются.

Ваш жизненный девиз: Спешить творить добро.

Кем Вы мечтали стать в детстве? До 10 лет я маме говорил, что буду директором, а когда она спрашивала директором чего, я отвечал - неважно главное директором, с 11 лет имел большую мечту стать банкиром.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Если "да", то какая? На самом деле мечт у меня много. Я очень люблю выражение Богдана Гаврилишина: Мечтайте, но велико мечтайте, о больших вещах.

А вообще с самого детства, как я себя помню я мечтал совершить путешествие в Тибет (горные Гималаи), пока ее не реализовал.

Быть сегодня успешным – это… Ключ к успеху в любимом деле - умение вести за собой людей, мотивировать и заряжать их энергией достижения общей цели. Успех = (цель (четко знать, что хочешь) + команда) + (знать, как сделать + любить свое дело + здравое суждение + гибкость + риск + действовать + вовремя распределить приоритеты + ....).

Ваш любимый афоризм? "У Вас не будет второго шанса произвести первое впечатление", Бернард Шоу.

На что вам жалко тратить деньги? Жалко тратить деньги на людей в которых потом разочаровываешься.

Как (в чем) вы храните личные сбережения? В основном собственные сбережения я вкладываю в качестве инвестиций в различные активы (золото, ценные бумаги, стартапы). И конечно размещаю на банковском депозите в национальной валюте в Индустриалбанке.

Сколько вам нужно денег для счастья? Деньги не делают меня счастливее, они несут в себе другое предназначение. В большей степени деньги для человека это испытание, как отсутствие их так и большое количество. Но энергия счастья точно не в деньгах.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Счастье для меня в положительных эмоциях. Например встречаешь друга с детства и вспоминаешь общие жизненные моменты которые через много лет наполняют тебя радостью.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я... сделаю невозможное возможным".

Кому в этой жизни Вы завидуете? Зависть белая или черная это всегда нехорошо ощущения. Я не завидую людям так как хорошо знаю что за все в этой жизни надо будет заплатить, и каждому из нас в этом мире дано будет ровно столько настолько кто заслуживает или готов понести испытания.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Не всегда могу дослушать собеседника до конца, если собеседник медленный.

Есть ли у Вас любимая книга? Я много читаю, поэтому назвать единую любимую книгу невозможно. Из художественной литературы выделю "Мертвые души" (Николая Гоголя), "Алхимик" (Пауло Коэльо), с бизнес литературы "Атлант расправил плечи" (Айн Ренд), "Никогда не ешьте в одиночку" (Кейт Феррацци), "7 Навыков высокоэффективных людей" (Стивен Кови), "Самый богатый человек в Вавилоне" (Джордж Сэмюэль), "Homosapiens" (Ной Харари), "Думай и богатей" (Наполеон Хилл).

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Леонардо Да Винчи, Бенджамин Франклин, Иван Франко, Уинстон Черчилль, Вадим Гетьман с этими личностями планетарного масштаба мне хотелось бы подружиться и пообщаться.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Перенес бы в Киев статую Христа-Искупителя как символ христианства на место монумента Родина Мать. А заодно еще бы перенес здание Форт Нокс (хранилище слитков золота в США).

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Ябчик.

Представьте, что к Вам в гости приехал зарубежный партнер с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? Сначала показал бы Киев, а потом конечно повез на Западную Украину (Львов, Ивано-Франковск, Карпаты), чтобы показать ему культурный колорит откуда я родом.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Мне кажется, еще рано подводить такие серьезные итоги. Самое большое достижение - это то, что у меня есть моя семья, жена и двое дочерей, ради них я и живу.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Лучший отдых — это время проведенное вместе с семьей. А время, проведенное с кумом то вообще феерия.

Юлия ФРОЛОВА

Председатель Правления АО "Банк Альянс"

Три главных события 2019 года по Вашей версии: Лучшая диллинговая команда среди банков Украины; Старт торгового финансирования; Банк вошел в топ 30 ведущих финансовых учреждений страны.

Ваша "Формула успеха": Учиться, учиться и еще раз учиться. А затем делать так, чтобы эти знания не оставались мертвым грузом, а чтобы действительно были применены на практике в работе и вообще в жизни.

Кем Вы мечтали стать в детстве? Волшебником, ну в крайнем случае – фокусником.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Увидеть Эверест. Почему именно Эверест? Это в чистом виде магия, это самый высокий пик на планете.

Быть сегодня успешным – это… быть эффективным. Быть эффективным сегодня – это не просто опция, это важнейший критерий для каждого, причем как в работе, так и в личных сферах. Темп жизни сейчас очень большой и попросту нету времени для того, чтобы медленно раскачиваться или делать что-то не на 100%.

Ваш любимый афоризм? И это пройдет. Когда нахлынет сильный гнев или сильная радость, посмотри на эту надпись, и она тебя отрезвит. Очень сильная мысль от Соломона.

На что вам жалко тратить деньги? На лекарство.

Как (в чем) вы храните личные сбережения? В удовольствиях.

Сколько вам нужно денег для счастья? Столько, чтобы позволить сделать близких счастливыми.

Если счастье не в деньгах, то в чем? В познании.

Кому в этой жизни Вы завидуете? Далай Лама - духовный лидер тибетского народа.

Илон Маск - выдающийся инженер, изобретатель и предприниматель, соучредитель компании PayPal, основатель компаний SpaceX, Tesla, SolarCity и The Boring Company.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Упрямство.

Есть ли у Вас любимая книга? Последний, самый объемный и один из наиболее известных романов Ф. М. Достоевского – "Братья Карамазовы".

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Нестор Иванович Махно́ - революционер-анархист, во время гражданской войны 1917—1922 годов командовал крестьянской повстанческой армией Украины.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Александрийский маяк – седьмое чудо света.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Земля 2.

Представьте, что к Вам в гости приехал зарубежный партнер с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? Национальный заповедник Хортица - крупнейший остров на Днепре и уникальный природный и исторический комплекс, а в 2007 году Хортица была названа одним из "Семи чудес Украины".

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Из самых больших достижений – конечно же, сын.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Кулинария, а особенно – выпекание пасхальных куличей.