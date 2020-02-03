Лауреаты общенациональной программы "Человек года – 2019" в номинации "Журналист года"

Вадим ГЕРАСИМОВИЧ

Ведущий YouTube–канала "Politeka.Online"

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году:

За 2019 год мною было записано более 700 интервью.

Среди гостей эфиров "Politeka Online" были:

Первый Президент Украины Л.Кравчук, Глава Верховной Рады Украины Д.Разумков, Глава Верховной Рады Украины (1994-1998 гг., 2006-2007 гг.) А.Мороз, премьер-министр Украины (1997-1999гг.) В.Пустовойтенко, премьер-министр Украины (2005-2006 гг.) Ю.Ехануров, министр экономики Украины (1992г.) В.Лановой, министр иностранных дел (2007-2009 гг.) В.Огрызко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Украине (2009-2013гг. ) Г.Катамадзе, пресс-аташе посольства Грузии в Украине (2005-2010гг.) Б.Корчилава, заместитель главы (1991-1992гг.) А.Савченко заместитель генерального прокурора Украины (2015-2016гг.) Д.Сакварелидзе, заместитель министра экономики (2008-2010гг.) М.Поживанов, народный депутат С.Тарута, министр юстиции Украины (2013-2014гг.) Е.Лукаш, народный депутат И.Верещук, народный депутат А.Дубинский и многие другие.

Журналисты и телеведущие: Наташа Влащенко, Юлия Литвиненко, Андрей Пальчевский, Дмитрий Гордон, Дмитрий Спивак, Алеся Бацман, Тимур Мирошниченко, Артем Франков, Игорь Кондратюк; певица, заслуженная артистка Украины А.Приходько.

В Киевском национальном университете закончил обучение в аспирантуре и 3 июня 2019 года защитил кандидатскую диссертацию с политологии.

Интервью с Андреем Пальчевским попало в раздел "В тренде" "Youtube" и по состоянию на 01.01.2020 набрало 1 млн. 395 тис. просмотров ( https://www.youtube.com/watch?v=u_bmjITCPjA&t=171s )

На "Politeka.Online" в режиме прямых эфиров провел телемарафоны в день І та ІІ тура президентских выборов.

В августе 2019 года "Politeka Online" получила серебрянную кнопку "Youtube" - награду за 100 тыс. подписчиков.

По состоянию на 01.01.2020 количество подписчиков достигло отметки в 198 тыс.

Ваш жизненный девиз: Если не я, то кто?

Кем Вы мечтали стать в детстве? Президентом Украины.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Если "да", то какая? Читаем ответ на предыдущий вопрос ;)

Быть сегодня успешным – это… Заниматься полезным делом, которое приносит тебе удовольствие и делает счастливым.

Ваш любимый афоризм? Без ядра орех ничто, так же как и человек без сердца (Григорий Сковорода).

Кого Вы считаете самым выдающимся журналистом в истории? Телеведущего Дэвида Фроста, который взял интервью у Президента США Ричарда Никсона, в котором тот признался, что виновен в Уотергейтском скандале и публично извинился перед американцами за ошибки.

Оцените уровень свободы слова в Украине по 10-балльной шкале. Если оценивать свободу слова на примере работы "Politeka.Online", то 12 баллов.

Как часто Вы смотрите телевизор дома? Чаще слушаю, чем смотрю.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Главный герой рассказа Шолом – Алейхема «Тевье-молочник» сказал: "Деньги, - говорю, - круглые: сегодня так, а завтра сяк, абы жизнь продолжалась. Главное, - говорю, - это надежда". На мой взгляд, счастье состоит в том, чтобы жить, никогда не теряя надежды.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я..." Не нужно мне давать ее, она у меня и так есть, моя опора – это моя семья.

Кому в этой жизни Вы завидуете? Своим родителям. Им со мной весело и интересно.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Очень много думаю)

Какое блюдо способно поднять Вам настроение? Салат "Цезарь" и мидии в томатном соусе.

Есть ли у Вас любимая книга? Барак Обама "Дерзость надежды. Мысли о восстановлении американской мечты".

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Григорий Скорода. Уинстон Черччиль. Иоанн Павел ІІ.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Не хочу ничего переносить. Хочу, чтобы в Киеве было свое чудо света.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Ничего не имею против открытия новых планет, но мне бы хотелось, чтобы на Планете Земля не было войн, которые приводят к страданиям и к гибели людей.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент США с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? Так как Дональд Трамп является поклонником творчества Фрэнка Синатры, я бы предложил господину президенту посетить спектакль "Фрэнк Синатра" в Киевском национальном театре оперетты.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Надеюсь, что мое главное достижение еще впереди, а ошибки меня стимулируют не останавливаться.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Крепкий сон или игра в футбол с друзьями.

Оксана ГУТЦАЙТ

Ведущая программы “Факты” на канале ICTV

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году:

К счастью, моя работа связана со всеми важными для человечества событиями. И, именно потому, что я рассказываю про эти события зрителям, у меня есть чувство непосредственного присутствия на них.

Я была одной из ведущих во время марафона президентских и парламентских выборов в стране. Именно во время моего прямого эфира мы делали прямое включение из Константинополя, где УПЦ получила Томос. И именно в день выхода Итоговой программы я плакала вместе со всеми зрителями во время прямого эфира, видя как на родную землю возвращаются наши ребята: моряки, которых захватили в Керченском проливе, Сенцов, Кольченко та другие узники Кремля. И все это проходит через мое сердце, мозг, душу. Поэтому все эти события я считаю наиболее важными и в жизни нашей страны, и в моей жизни!

Ваш жизненный девиз: Свой девиз я сформулировала для себя еще в далеком детстве. Возможно, он покажется вам, детским и смешным, но это слова известной песни Кота Леопольда из одноименного мультфильма.

“Никогда не теряй, не теряй своей мечты.

Твердо верь, твердо знай - все на свете можешь ты.

Если получается все наперекос,

Не впадай в отчаянье и не вешай нос.

В самом трудном деле хвост держи трубой-

И тогда получится все само-собой.”

Кем Вы мечтали стать в детстве? Я с 5-ти лет занималась художественной гимнастикой. А гимнастика - это ежедневные тренировки по 3-4 часа. Поэтому все мои детские мечты были спортивными. И главная - Олимпийское золото в художественной гимнастике. К сожалению, возможно из-за лени или отсутствия необходимого таланта, на Олимпиаду я даже не попала. Но!!! Мечты же должны сбываться! И...Олимпийская медаль, Чемпионская, у меня есть! Дома! Ведь мой муж - Олимпийский чемпион. Мечтайте - мечты обязательно сбываются!

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Мечта есть всегда. Без мечты человек не живет. Мы постоянно должны к чему-то стремиться. Иметь вдохновение и мотивацию. Если исполнилась одна, приходит время следующей. Но рассказывать вам о ней не буду. Мечты должны быть “тихими”. В сердце, в душе.

Говоря слово УСПЕХ, какой смысл Вы в него вкладываете? Успех для меня - это гармония своего Я; реализация своих планов, возможностей, желаний. Успех - это заниматься любимым делом и делать мир вокруг тебя лучшим!

Ваш любимый афоризм? Я восхищаюсь людьми, которые смогли сделать себя, свое имя сами, без помощи других людей. И один из тех, кто вдохновляет все время работать над собой - это американский предприниматель, инвестор, писатель Роберт Кийосаки. Человек, который когда-то потерял все, но смог подняться и снова быть на вершине. Вот его слова, которые вызывают уважение и желание добиваться большего! “Бедный, неудачник, несчастливый и нездоровый - это тот, кто часто использует слово “завтра”.

Кого Вы считаете самым выдающимся журналистом в истории? Женщинам не всегда легко преодолевать гендерное неравенство и становиться популярными и выдающимися в своей профессии. И если сейчас этому вопросу уделяют достаточно внимания, то когда-то женщина всегда была на ступеньку ниже, чем мужчина с такими самыми умениями. Мое восхищение вызывает Барбара Уолтерс - американская журналистка, писательница и телеведущая. Она первая женщина, которая достигла успеха, как телеведущая. Свою творческую карьеру Барбара начала в 1950-х годах. А последнее интервью провела в 2015! С Дональдом Трампом!

Оцените уровень свободы слова в Украине по 10-балльной шкале: В современном мире мы имеем доступ к соц-сетям, любым информ-агенствам мира, к сайтам всех управленческих структур - поэтому при желании легко можно получать достоверную и качественную информацию. Читайте проверенные источники, сопоставляйте информацию, анализируйте - и вы всегда будете знать правду.

Как часто Вы смотрите телевизор дома? Редко и только новости. Хотя, имея детей - без мультфильмов не обходится.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Для меня счастье в мелочах. А деньги нужны для того, чтобы сделать эти мелочи возможными.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я..." Моя “Точка опоры” - это моя семья. Поэтому перефразирую: оставьте мне точку опоры как можно дольше. На всю мою долгую, здоровую и счастливую жизнь!

Кому в этой жизни Вы завидуете? Только себе!

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Доброта!

Какое блюдо способно поднять Вам настроение? Окрошка. Оливье. Фаршированный перец. Я поесть люблю и ем много. Считаю вкусную еду - одним из удовольствий в жизни.

Есть ли у Вас любимая книга? Обожаю “Сагу о Форсайтах” Джона Голсуорси. Перечитывала ее много раз. И всегда нахожу в книге новые, спрятанные детали. Кстати, полюбила я этот роман благодаря своей маме. Она тоже именно “Сагу” считает своей любимой книгой.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Думаю, с Одри Хепберн. Меня притягивает ее изысканность, честность в глазах и желание помогать. Как метко она сказала:

“Жить - это как бежать по музею. И только потом вы начинаете по настоящему осознавать, что вы увидели, думать об этом, наводить справки в книгах и вспоминать — поскольку вы не можете принять это всё и сразу.”

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Висячие Сады Семирамиды. Удачное сочетание архитектуры, инженерии и природы. Именно этого не хватает современному Киеву. Который из прекрасного, зеленого, исторического города превращается в архитектурно-бетонно-хаосного монстра.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? В честь детей: Марк, Элина.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент США с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? Я бы пригласила Трампа путешествовать по всей стране. Чтобы привернуть его бизнес-интерес к нам. Ведь инвестиции Трампа - это зеленый сигнал светофора для инвестиций со всего мира! И развитие моей Украины!

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Самое главное достижение - моя семья. А на ошибках я не зацикливаюсь. Они должны быть, именно на ошибках мы учимся.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Обожаю бегать. Все свои важные речи, события, даты - я должна “пробежать”! А кроме этого, люблю читать, гулять с семьей.

Диана ПАНЧЕНКО

Автор и ведущая программы "Тема", ведущая программ "Противостояние" и "Пятый угол" на телеканале NewsОne.

Самые значительные события в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году: 2019-й был для меня по-настоящему прорывным. Мы запустили сразу 5 очень крутых проектов. Это спецпроекты о важных событиях, а также еженедельные программы - шоу "Тема" и "Противостояние", где мне посчастливилось быть ведущей и соведущей. Кроме того, запустили проект "Пятый угол", который я веду с Вячеславом Пиховшеком и проект "Эпицентр украинской политики", которым я руковожу.

Ваш жизненный девиз? Все будет правильно — на этом построен мир.

Кем Вы мечтали стать в детстве? Журналистом!

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Вести телеэфир из украинского Донецка.

Быть сегодня успешным – это… значит заниматься любимым делом.

Ваш любимый афоризм? И вам будет дано по вере вашей.

Кого Вы считаете самым выдающимся журналистом в истории? Э.Хемингуей.

Оцените уровень свободы слова в Украине по 10-балльной шкале. Каждый реализует свободу слова ровно настолько, насколько считает нужным.

Как часто Вы смотрите телевизор дома? Часто. Смотрю, как работают коллеги.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Не в деньгах. В общении.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я..." Найду информповод. Впрочем, я найду информповод и без точки опоры.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Перфекционизм.

Если бы в Вашу честь кулинары назвали какое-нибудь блюдо – что это будет? Какие ингредиенты? Коктейль "Информационный". Много правды и перца)

Есть ли у Вас любимая книга? "Братья Карамазовы".

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? С Гагариным)

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? В Украине хватает чудес!

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Украина!

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент США с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? На Донбасс.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Ни о чем не жалею

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Сон!