Лауреатами премії Сахарова стали лідери венесуельської опозиції

Європарламент вирішив присудити премію Сахарова "За свободу думки" лідерам венесуельської опозиції Марії Коріні Мачадо та Едмундо Гонсалесу. Їх підтримала найбільша партія ЄП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європарламент у Twitter та президента Європарламенту Роберту Мецолу у Twitter .

"Вони борються за вільну, справедливу та мирну передачу влади та безстрашно захищають цінності мільйонів венесуельців", - додала президент ЄП.

При цьому, як наголосила Мецола, Мачадо та Гонсалес "представляють усіх венесуельців" як усередині країни, так і за її межами.

"Вітаємо Марію Коріну Мачадо та Едмундо Гонсалеса, лауреатів премії "За свободу думки" за 2024 рік. Ця премія символізує визнання парламентом Мачадо як лідера демократичних сил Венесуели та Гонсалеса як обраного президента країни", - сказано в повідомленні Європарламенту.

Що відомо про Мачадо та Гонсалес

Варто зауважити, що Марія Коріна Мачадо є лідером венесуельської опозиції. Вона була кандидатом у президенти Венесуели у 2012 році, а також депутатом венесуельського парламенту.

При цьому Мачадо була однією з ключових фігур протестів у Венесуелі у 2014 році проти президента Ніколаса Мадуро. Займала активну опозиційну роль.

Едмундо Гонсалес - головний опонент Ніколаса Мадуро на президентських виборах у липні цього року.

Як неодноразово наголошувала опозиція, Мадуро сфальсифікував результати виборів. Він, згідно з підрахунками Національної виборчої ради, нібито набрав 52%. Але опозиція стверджує, що перемогти мав Гонсалес з результатом 67%.

Після виборів у країні розпочалися масштабні протести, але вони не призвели до зміни влади. Водночас, Гонсалес отримав притулок в Іспанії.

До речі, премію Сахарова присуджують щороку з 1988 року тим особам та організаціям, які захищають права людини. Вона складає 50 тисяч євро.

2022 року лауреатом премії став український народ в особі президента Володимира Зеленського.

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