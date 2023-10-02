Лауреат загальнонаціональної програми «Людина року-2021» в номінації «Аграрій року»

КРОЛЕВЕЦЬ Сергій - Президент МПП Фірма «Ерідон»

Власник групи компаній «Ерідон»

«Сприяти розвитку аграрного потенціалу України, забезпечуючи технології вирощування для отримання максимальної врожайності та якості сільськогосподарських культур» – це і є основне покликання Сергія Кролевця.

Під керівництвом Сергія Вікторовича було побудовано та введено в експлуатацію сучасний насіннєвий завод, завод з виробництва комбікормів та кормових добавок, роботизовану молочно-товарну ферму, найсучасніший комплекс з відгодівлі м’ясних порід ВРХ, створено найбільшу в Україні мережу регіональних представництв.

Дистриб’юторська компанія «ЕРІДОН» створена Сергієм Кролевцем 30 років тому розрослася у групу компаній з різними бізнес-напрямами, які забезпечують агровиробників комплексними послугами, серед яких вирощування насіння зернових культур та його доробка і фасування на власному насіннєвому заводі, дистрибуція добрив, засобів захисту рослин, агрономічний консалтинг, забезпечення агротехнікою відомих світових брендів, виготовлення обладнання для зерносховищ, проектування і будівництво сучасних потужностей для переробки та зберігання сільгосппродукції та тваринництва.

У 2021 році компанія «Ерідон» ввійшла до рейтингу 100 найбільших приватних компаній України за версією Форбс. Вона відповідає усім вимогам міжнародних стандартів, що неодноразово підтверджено зовнішнім незалежним аудитом.

Найвагомішими здобутками компанії «Ерідон» в 2021році є:

Відкриття другої черги молочно товарної ферми з роботами «Lely» на 500 голів дійного стада – ПСП «Україна» с. Почуйки Попільнянський р-н. Житомирська обл.

Відкриття другої черги корівника на 400 голів м’ясних порід – ПП «Євросем» с. Чопилки Переяслав – Хмельницький р-н. Київська обл.

ТОВ «Л-Україна» – отримала статус ексклюзивного дилера нідерландського виробника роботизованих систем доїння «Lely».

Усі молочно товарні ферми та репродуктор з розведення м’ясних порід в c. Чопилки отримали «плем статуси».

Побудовано зрошувальні системи на 1550 га.

Розпочато будівництво заводу по виробництву лізину та глютену.

Збільшена доля ринку дистрибуції оборотних засобів для агровиробників.

Інвестиційні проекти, реалізовані під час повномасштабного вторгнення рф

Елеваторний комплекс для накопичення та перезавантаження зернової продукції на Волині

Початок будівництва терміналу травень 2022 року – закінчення квітень 2023 року.

Загальний об’єм елеватора 9 600 т.

Насіннєвий завод «Лімері», який надає послуги з доробки насіння соняшнику та кукурудзи міжнародним компаніям (Лімагрейн, Кортева, Іфагрі)

Початок будівництва 20 грудня 2021 року - закінчення 9 лютого 2023 року.

Продовжуємо будівництво єдиного в Україні заводу з глибинної переробки кукурудзи «УкрСтарч» Розпочато будівництво Елеваторного комплексу на Закарпатті.

Діяльність заради Перемоги під час військового стану:

З перших днів повномасштабного вторгнення Група компанії «Ерідон» не стоїть осторонь потреб наших Збройних сил.

За цей час для підтримки військових було закуплено та передано до ЗСУ товарів на десятки мільйонів гривень, а саме:

легкові та вантажні автомобілі; дрони; тепловізори; зарядні станції; монітори; амуніція.

Також надається чимала фінансова допомога на лікування та реабілітацію наших військовослужбовців.

Цікаве про Лауреата:

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети?

Я сприймаю життя як бумеранг: завдаючи зла і болю іншому, - отримаєш аналогічну відповідь. А робиш добро - примножиш хорошого і в своєму житті. Безперечно, з плином життєвих обставин ми усі змінюємося. Як змінюються і наші пріоритети. Однак упродовж усього мого життя незмінними для мене лишаються такі цінності як: надійність, справедливість, працьовитість і цілеспрямованість. Я завжди пам’ятаю минуле (аби робити висновки). Намагаюся ретельно планувати майбутнє. Але докладаю всі свої зусилля на вирішення тих проблем сьогодення, які від мене залежать тут і зараз.

Чи легко бути лідером агрохолдингу, що стабільно входить в топ-рейтинги агросфери?

Важливим є перш за все розуміння для самого себе - бути лідером! І я переконаний, що моє лідерство, як і лідерство мого агрохолдингу, передусім залежить від надійних партнерів і команди. Формулою успіху будь-якої справи є люди-фахівці, яких ти згуртуєш навколо себе. Які повірять в тебе як в лідера, і підуть за тобою! Повністю поділяю думку Теодора Рузвельта: «Кращий керівник - той, хто має достатньо здорового глузду, щоб найняти хорошого фахівця і дозволити йому робити те, що йому подобається. І здатний не втручатися в цей процес». Тому я завжди відпускаю з легкістю тих, хто не хоче йти вперед разом зі мною до поставленої мети. Сам іду без вагань від тих, хто зрадив чи використав мене за моєю спиною. Всім іншим у своїй команді довіряю стовідсотково і без сумніву. Бо неможливо досягнути будь-якої мети без довіри і команди однодумців. Як у лідера - у мене є три принципові речі: по-перше, довіряй власній інтуїції; по-друге, спирайся на власний досвід та постійно розвивайся; по-третє, віра у свою команду! А ще я завжди і в усьому намагаюся залишатися самим собою. Якщо я насправді зробив щось гідне і варте - фахівці та однодумці оцінять це, зрозуміють і підуть далі разом зі мною.

Кадрове питання в сільському господарстві завжди стоїть гостро. Як вирішуєте потребу в кадрах?

Я переконаний, що людина повинна працювати задля того, щоб добре жити. А не жити задля того, щоб добре працювати. Тому якими б не були привабливими робочі місця, створені аграріями, - для того, щоб молодь хотіла жити в селі, повинна бути ще й грамотна державна політика соціально-економічного розвитку села. А це сучасні дороги, школи, медицина, доступність державних послуг, дозвілля та побутовий комфорт. Бо найнадійніші кадри для сталої роботи підприємства - це люди, які проживають із родинами в цій місцевості. Прив’язані до землі і родоводу. Вони зацікавлені в збереженні робочого місця, і працюють більш сумлінно. З іншого боку важливо залучати на роботу якомога більше молоді. І мотивувати їх матеріально та перспективами кар‘єрного росту і соціальної захищеності. Якщо людина на підприємстві виростає із найнижчої ланки до керівної - вона вболіває і переймається розвитком господарства і в майбутньому, бо вже є його частиною. Саме на такий підхід і на таку кадрову політику я і роблю ставку.

Говорячи слово «успіх», який вміст ви в нього вкладаєте?

Уінстон Черчіль свого часу сказав: «Успіх - це рух від невдачі до невдачі без втрати ентузіазму». Тому щоб досягти успіху - не варто думати про сам успіх. Важливо на шляху його досягнення бути винахідливим і терплячим. І безперечно любити те, що робиш або чим займаєшся.

На моє глибоке переконання справжній успіх ніколи не вимірюється матеріальними цінностями, чи речами, які можна придбати за гроші.

Справжній успіх - це внутрішній стан душі! Це - щастя зуміти повірити у власні сили! І на складному шляху досягнення мети не піддатися будь-яким зовнішнім чинникам, які посіють в тобі сумніви у правильності прийнятого рішення.

Ваш улюблений афоризм?

«Прагни не до того, щоб добитися успіху. А до того, щоб твоє життя мало сенс». Альберт Ейнштейн