Лауреат загальнонаціональної програми «Людина року-2021» в номінації «Регіональний лідер року»

Замазєєва Ганна Володимирівна являється головою Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності)
Цілеспрямована та ініціативна, готова долати будь-які перешкоди та дбати про громади, із багаторічним досвідом управлінця у різних сферах (банківська сфера, місцеве самоврядування, публічне адміністрування) та завжди відповідальна, в першу чергу, перед людьми.
Сьогодні вона очолює один із центральних органів виконавчої влади, прагнучи зробити українців енергонезалежними, а ще кілька місяців тому – впродовж найскладнішого періоду - опікувалася своїм рідним регіоном – Миколаївщиною.
Усе це про Ганну Замазєєву.
У своїх виступах вона неодноразово підкреслює – «Безпека та сталий розвиток громад – найголовніший пріоритет. Місцеве самоврядування - це основа усього. Це та рушійна сила, яка бере на себе відповідальність і дає імпульс усіх впроваджуваних політик. І найкращою для нас нагородою може бути лише відзнака та подяка від людей, для яких ми працюємо».
У 2020-2022 роках Ганна Володимирівна Замазєєва дбала про громади рідної Миколаївщини, очолюючи обласну раду. На її жіночих тендітних, але міцних плечах – кілька десятків соціально-економічних та благодійних ініціатив, які вона запровадила для місцевих жителів.
Навіть у найскладніші для країни та регіону часи – повномасштабне вторгнення росії – Ганна Замазєєва ні на мить не здалася, а взялася за захист і підтримку рідного регіону, особливо військовослужбовців, членів їх сімей, дітей, постраждалих та евакуйованих.
У 2021 році найбільшої уваги варті такі проєкти під егідою Ганни Замазєєвої:
Також у тому ж 2021 році вдалося:
Справжнім викликом для усіх громад, звісно, став 2022 рік, коли країна-терорист зазіхнула на нашу країну.
Продовживши працювати у прифронтовому регіоні, Ганна Замазєєва розкрила весь свій потенціал заради людей, їх життя та безпеки. Вона ініціювала кілька найбільш затребуваних програм для громад і особисто опікувалася усіма благодійними справами. Але про все – по черзі.
У перші дні повномасштабного вторгнення росії, вона відкрила найбільший в регіоні Гуманітарний штаб Миколаївщини, який одразу зосередився на допомозі усім, хто цього потребував. Від ліків, яких в той період потребувала Миколаївщина, до великої кількості продуктових наборів та іншого, - усім цим займався Гуманітарний штаб Миколаївщини.
Робота з військовополоненими та благодійна діяльність стали ключовими пріоритетами її роботи.
Найбільш вагомою та найсердечнішою справою Ганни Замазєєвої стало заснування благодійного фонду «Світлі справи». Він забезпечує функціонування найбільшого гуманітарного штабу на півдні країни.
З самого початку війни Ганна, разом з великою командою фонду "Світлі справи", докладає неймовірних зусиль, щоб піклуватись про усіх, хто потребує допомоги, особливо про діточок, які втратили безтурботне дитинство.
З моменту створення фонду і по сьогодні вдалося:
Ганна Замазєєва вважає однією з ключових своїх ініціатив - програму «Прихисток своїм». Ідея такого проєкту народилася відразу ще в березні минулого року. Тоді потрібно було якомога швидше допомогти усім мешканцям Херсонської та Миколаївської областей, які виїхали з тимчасово окупованих територій або втратили домівки в результаті бойових дій.
Тому зусиллями волонтерів із «світлими серцями» було підготовлено 4 спеціальні пункти для понад 300 евакуйованих родин із дітьми. Окрім забезпечення усім необхідним, команда фонду та особисто Ганна Замазєєва постійно піклуються про малечу, щоб у прихистку вони почувались у безпеці.
Ініціативність Ганни Володимирівни вражає, адже вона запровадила ще багато благодійних програм:
Фонд щодня допомагає військовим автівками, бронежилетами, обладнанням, взуттям, військовою формою та ін.
З серпня 2022 року Ганна Замазєєва долучилася до питань роботи з сім'ями військовополонених. Стала ініціатором відкриття філії Координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими. Це була перша філія, відкрита в регіонах. Філія базується в Миколаєві та підтримує родини військовополонених з Миколаївської, Одеської та Херсонської областей.
Як співзасновниця та амбасадорка фонду, Ганна Замазєєва переконана: «Наша місія – наближати перемогу і допомогти якомога більшій кількості людей!».