Лауреат загальнонаціональної програми «Людина року-2021» в номінації «Регіональний лідер року»

Замазєєва Ганна Володимирівна являється головою Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності)

Голова Миколаївської обласної ради VIII скликання з 9 грудня 2020 року по 10 березня 2023 року;

депутат Миколаївської обласної ради VIII скликання;

Голова Миколаївської обласної організації партії «Слуга Народу»;

Заступник голови Палати регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України;

Представник України у складі делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи на 2021 - 2026 роки;

Кандидат економічних наук (Одеська національна академія);

Нагороджена орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня.

Портретний нарис та професійні досягнення у 2021-2022 роках

Цілеспрямована та ініціативна, готова долати будь-які перешкоди та дбати про громади, із багаторічним досвідом управлінця у різних сферах (банківська сфера, місцеве самоврядування, публічне адміністрування) та завжди відповідальна, в першу чергу, перед людьми.

Сьогодні вона очолює один із центральних органів виконавчої влади, прагнучи зробити українців енергонезалежними, а ще кілька місяців тому – впродовж найскладнішого періоду - опікувалася своїм рідним регіоном – Миколаївщиною.

Усе це про Ганну Замазєєву.

У своїх виступах вона неодноразово підкреслює – «Безпека та сталий розвиток громад – найголовніший пріоритет. Місцеве самоврядування - це основа усього. Це та рушійна сила, яка бере на себе відповідальність і дає імпульс усіх впроваджуваних політик. І найкращою для нас нагородою може бути лише відзнака та подяка від людей, для яких ми працюємо».

У 2020-2022 роках Ганна Володимирівна Замазєєва дбала про громади рідної Миколаївщини, очолюючи обласну раду. На її жіночих тендітних, але міцних плечах – кілька десятків соціально-економічних та благодійних ініціатив, які вона запровадила для місцевих жителів.

Навіть у найскладніші для країни та регіону часи – повномасштабне вторгнення росії – Ганна Замазєєва ні на мить не здалася, а взялася за захист і підтримку рідного регіону, особливо військовослужбовців, членів їх сімей, дітей, постраждалих та евакуйованих.

У 2021 році найбільшої уваги варті такі проєкти під егідою Ганни Замазєєвої:

залучено інвестиції для розвитку Миколаївської області;

оснащено важливий об'єкт альтернативними джерелами енергії;

залучено інвестиції для реконструкції дитячого санаторію «Південний»;

ініційовано підписання Угоди про співпрацю між НДСЛ Охматдит та Миколаївською обласною дитячою лікарнею для подальшого створення на базі обласної дитячої лікарні «Південного дитячого онкоцентру»;

залучено інвестора для встановлення першої черги вітроелектростанції, що стане

найбільшою у Східній Європі;

підтримка побудови три великих штучних платформи – острівців, загальною площею 500 м 2 для гніздування рідкісних червонокнижних коловодних птахів на території Тилігульського регіонального ландшафтного парку;

для гніздування рідкісних червонокнижних коловодних птахів на території Тилігульського регіонального ландшафтного парку; залучено гуманітарний вантаж для "ковідних" лікарень Миколаївщини, зокрема з Нідерландів.

Також у тому ж 2021 році вдалося:

домогтися визнання права власності на базу відпочинку "Авіатор" за територіальними громадами сіл, селищ, міст Миколаївської області;

збільшити у понад 3 рази надходження до обласного бюджету за статтею оренди комунального майна Миколаївської обласної ради;

відкрити авіарейси до Стамбулу та Києва;

ініціювати будівництво TIR-паркінгу для великовантажного транспорту, щоб розвантажити дороги обласного центру;

дати старт вирішенню проблеми завантаженості двох районів Миколаєва вантажівками, які їдуть до портів. За програмою Президента «Велике будівництво» побудована бетонна об’їзна дорога від траси М-14 до Корабельного району.

Діяльність заради Перемоги під час військового стану

Справжнім викликом для усіх громад, звісно, став 2022 рік, коли країна-терорист зазіхнула на нашу країну.

Продовживши працювати у прифронтовому регіоні, Ганна Замазєєва розкрила весь свій потенціал заради людей, їх життя та безпеки. Вона ініціювала кілька найбільш затребуваних програм для громад і особисто опікувалася усіма благодійними справами. Але про все – по черзі.

У перші дні повномасштабного вторгнення росії, вона відкрила найбільший в регіоні Гуманітарний штаб Миколаївщини, який одразу зосередився на допомозі усім, хто цього потребував. Від ліків, яких в той період потребувала Миколаївщина, до великої кількості продуктових наборів та іншого, - усім цим займався Гуманітарний штаб Миколаївщини.

Робота з військовополоненими та благодійна діяльність стали ключовими пріоритетами її роботи.

Найбільш вагомою та найсердечнішою справою Ганни Замазєєвої стало заснування благодійного фонду «Світлі справи». Він забезпечує функціонування найбільшого гуманітарного штабу на півдні країни.

З самого початку війни Ганна, разом з великою командою фонду "Світлі справи", докладає неймовірних зусиль, щоб піклуватись про усіх, хто потребує допомоги, особливо про діточок, які втратили безтурботне дитинство.

З моменту створення фонду і по сьогодні вдалося:

евакуювати понад 50 тис. людей;

отримати 11 «швидких» від європейських партнерів

та передати їх до лікарень міста й області

надати населенню понад 50 тонн ліків;

допомогти 17 лікарням;

підтримати родини військовополонених;

роздати більше 120 тисяч продуктових наборів для родин з дітьми;

направити мешканцям більше 400 тис. л питної води та багато іншого.

Ганна Замазєєва вважає однією з ключових своїх ініціатив - програму «Прихисток своїм». Ідея такого проєкту народилася відразу ще в березні минулого року. Тоді потрібно було якомога швидше допомогти усім мешканцям Херсонської та Миколаївської областей, які виїхали з тимчасово окупованих територій або втратили домівки в результаті бойових дій.

Тому зусиллями волонтерів із «світлими серцями» було підготовлено 4 спеціальні пункти для понад 300 евакуйованих родин із дітьми. Окрім забезпечення усім необхідним, команда фонду та особисто Ганна Замазєєва постійно піклуються про малечу, щоб у прихистку вони почувались у безпеці.

Ініціативність Ганни Володимирівни вражає, адже вона запровадила ще багато благодійних програм:

«Вода для миколаївців» - забезпечення мешканців та соціальних установ Миколаєва питною водою;

«Допомога кожному» - продукти харчування та все необхідне тим, хто опинився у скрутній ситуації;

«Підтримай Захисника» -допомога військовим.

Фонд щодня допомагає військовим автівками, бронежилетами, обладнанням, взуттям, військовою формою та ін.

З серпня 2022 року Ганна Замазєєва долучилася до питань роботи з сім'ями військовополонених. Стала ініціатором відкриття філії Координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими. Це була перша філія, відкрита в регіонах. Філія базується в Миколаєві та підтримує родини військовополонених з Миколаївської, Одеської та Херсонської областей.

Найголовніше – після того, як південна філія запрацювала, Ганна Замазєєва відразу ініціювала створення реабілітаційного центру , де лікуються і відновлюються повернені з полону.

, де лікуються і відновлюються повернені з полону. Важлива програма, яку Ганна також запустила, – це фінансова допомога дітям, батьки яких – у полоні. Виділяється 10 тис. грн на оздоровлення кожної дитини.

Виділяється 10 тис. грн на оздоровлення кожної дитини. Ще одна програма, ініційована Ганною Замазєєвою, – допомога у вирішенні житлових питань для сімей військовополонених. Вона передбачає компенсацію частини тіла кредиту на придбання житла.

Вона передбачає компенсацію частини тіла кредиту на придбання житла. Не менш важливий соціальний проєкт – «Привітай дітей Героя». За цією програмою вітають діток, чиї батьки на передовій захищають країну і не можуть особисто подарувати їм свято.

За цією програмою вітають діток, чиї батьки на передовій захищають країну і не можуть особисто подарувати їм свято. Також у філії надають юридичну, соціальну та психологічну допомогу рідним та близьким військовополонених.

Як співзасновниця та амбасадорка фонду, Ганна Замазєєва переконана: «Наша місія – наближати перемогу і допомогти якомога більшій кількості людей!».