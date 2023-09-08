Лауреат загальнонаціональної програми «Людина року-2021» в номінації «Фінансист року»

Професійна довідка про лауреата:

Руднєв Олексій Миколайович

Співвласник, Голова Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Освіта: закінчив Київський державний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

За час роботи в банківському секторі працював в команді Національного банку України, Банків «Форум», «Кредитпромбанк», «РайффайзенбанкУкраїна», OTP Bank, «Фінанси та Кредит».

З травня 2017 року перейшов у Акордбанк на посаду заступника Голови Правління, а вже з жовтня 2020 року виконував обов'язки Голови Правління. Починаючи з червня 2021-го Олексій Миколайович очолив Акордбанк.

Саме за час керівництва Олексія Миколайовича Руднєва ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» - 100% український комерційний банк, увійшов до ТОП – 9 банків за регіональною мережею, яка налічує 151 відділення, а також 150 точок продажів кредитів по всій Україні та продовжує розвивати свою мережу. Акордбанк входить до ТОП-25 фінансових установ країни за обсягом коштів фізичних та юридичних осіб і до ТОП-20 банків України за активами відповідно до даних Національного банку України.

На чолі з Олексієм Миколайовичем Акордбанкдолучався до соціально-культурних ініціатив. В рамках одного з проєктів за підтримки Акордбанкумалята з малозахищених верств населення у Волинській, Житомирській, Харківській та Київській областях отримали загальновідомі книжки для дітей: «Рукавичка», «Солом'яний бичок», «Курочка Ряба», «Ріпка» та «Кіт у чоботях», які було надруковано та оформлено видавничим домом «Веселка». Також Акордбанк мав можливість виступити фінансовим співавтором творів українських майстрів-композиторів Мирослава Скорика і Івана Небесного. Тепер ці різдвяні симфонії радують всіх слухачів.

З 22 лютого 2022 року за сприяння Акордбанкубуло розпочато реалізацію проєкту «Стежками Тараса». Професійні світлини, зроблені в регіонах Чернігівщини, пов’язаних з Тарасом Шевченко, висвітлили красу та неповторність природи, а також мали привернути більше уваги до визначної пам’ятки історії, культури, садово-паркового мистецтва - Качанівського національного заповідника. На жаль й звісно, починаючи з 24 лютого 2022 пріоритети Олексія Миколайовича та команди Акордбанку однозначно оновилися.

З початку повномасштабного військового вторгнення країни-терориста-рф до України Акордбанк відкрив у додатку можливість перерахування коштів на потреби ЗСУ. Клієнти та команда Акордбанку перерахували понад 75 млн грн на допомогу нашим військовим. Окрім цього, командою Акордбанку протягом 2022 року до ЗСУ було передано понад 200 багатоцільових і броньованих авто, що є найбільшим показником серед всіх банків України. До того ж наші військові регулярно отримують від команди Акордбанкудрони, засоби зв’язку, генератори, приціли, тактичне спорядження та інше необхідне обладнання для боротьби з російським ворогом.

Акордбанк неодноразово перераховував 7-ми значні суми на створення флоту морських дронів, на фандрейзинговій платформі UNITED24 та на придбання дронів-камікадзе RAM II UAV до Фонду Притули. Акордбанк також долучився до благодійного збору коштів #лютийдонат, який ініціювали НБУ разом з фандрейзинговоюплатформою United24 та перерахував 7-ми значну суму на додатковий комплект БПЛА «ЧАКЛУН». У серпні 2023 Акордбанк зробив черговий внесок задля наближення Перемоги України, перерахувавши 7-ми значну суму у рамках спільного проєкту United24, фонду Повернись живим та Monobank на закупівлю 10 000 FPV-дронів із боєприпасами та комплектуючими.

Водночас Акордбанк посів перше місце за показником розвитку мережі серед всіх банків України за період дії воєнного стану, адже регіональна мережа з початку повномасштабної військової агресії росії проти України суттєво зросла: зі 107 відділень станом на 24 лютого 2022 до 151 відділення на 01 липня 2023 року, що становить + 41%. Зокрема це є фактичною реалізацією позиції акціонерів Акордбанку щодо посилення фінансової інклюзії банківських послуг, збільшенням кількості робочих місць задля підтримки економіки країни та підтвердженням впевненості в достатній захищеності інвестицій в банківську інфраструктуру навіть з урахуванням воєнного стану в Україні.

Завдяки професійній оцінки ризиків командою фахівців під керівництвом Олексія Миколайовича ще у грудні 2022 року Акордбанк забезпечив генераторами усі відділення своєї мережі. Крім того, в регіонах було сформовано резерв генераторів різної потужності на випадок додаткової потреби чи ремонту обладнання, а також резерв палива. Повністю була забезпечена резервним живленням і власна служба інкасації Акордбанку. Ба більше, фахівці Акордбанку тоді ж налагодили роботу за допомогою резервного супутникового зв‘язку Starlink, а отже, інкасація коштів клієнтів і підкріплення готівкою мережі відділень Акордбанкубула забезпечена у будь-якій критичній ситуації. Акордбанк долучився й до POWER BANKING - це створена за ініціативи НБУ об’єднана мережа відділень банків України, які працювали та надавали необхідні послуги клієнтам навіть під час блекауту.

У серпні 2023 року Акордбанк приєднався до програми єВідновлення - державної програми грошової допомоги за пошкоджене внаслідок бойових дій житло, яке не було відремонтоване раніше та підлягає відновленню.

Вже понад 15 років Акордбанк лишається надійним партнером з банківського обслуговування як для бізнесу, так і для населення й завдяки прибутковій діяльності наша команда продовжує допомагати ЗСУ нищити ворога на фронті.

Акордбанк – надійно, просто, професійно.

Слава Україні! Вдячність ЗСУ!