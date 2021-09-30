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Латвийскую авиакомпанию обязали выплатить долг Украине: за что

Автор: Дмитрий Левицкий

Украинский суд обязал латвийскую авиакомпанию Primera Air Nordic выплатить 150 тысяч гривен долга Украине. Авиакомпания задолжала за полученные аэронавигационные услуги в воздушном пространстве Украины, в частности, над Черным морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру АР Крым.

Кроме Primera Air Nordic задолженность перед Государственным предприятием обслуживания воздушного движения Украины имеют еще несколько авиакомпаний. Компании в общем задолжали 7 млн гривен.

В прокуратуре отметили, что одна из авиакомпаний ОАЭ в полном объеме выплатила долг, который достигал почти 4 млн гривен.

"Предъявление исков обусловлено необходимостью обеспечить стабильность функционирования объекта государственной собственности, имеющего стратегическое значение для экономики и безопасности Украины", - пояснили в прокуратуре АР Крым.

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АвиакомпанияКрым