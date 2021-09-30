Латвийский Сейм поддержал запрет георгиевских лент

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на delfi .

Сообщается, что парламент поддержал поправки к законам, которые предусматривают запрет георгиевских лент на праздничных мероприятиях, собраниях, шествиях и пикетах. Как заявил глава комиссии по правам человека Артусс Кайминьш, ко второму чтению не было подано ни одной поправки. Это позволяет предположить, что запрет будет утвержден и в окончательном третьем чтении.

По его мнению, с учетом российской агрессии в Украине и тоталитарной идеологией в бывших республиках СССР у Латвии есть основания считать достаточной угрозу демократическому порядку и безопасности.

"Запрещая георгиевские ленты, ограничиваются проявления такой идеологии. Нам нужно показать свою позицию в отношении использования этих ленточек на публичных мероприятиях", - добавил Кайминьш.

Он добавил, что для него неприемлемы ценности, которые символизирует эта лента так же, как неприемлемы ценности пиратского флага.