Латвійський Сейм підтримав заборону георгіївських стрічок
Сейм Латвії у другому читанні підтримав заборону георгіївських стрічок на публічних заходах. Законопроект має пройти ще третє читання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на delfi.
Повідомляється, що парламент підтримав поправки до законів, які передбачають заборону георгіївських стрічок на святкових заходах, зборах, ходах і пікетах. Як заявив голова комісії з прав людини Артусс Кайміньш, до другого читання не було подано жодної поправки. Це дозволяє припустити, що заборона буде затверджена і в остаточному третьому читанні.
На його думку, з урахуванням російської агресії в Україні і тоталітарною ідеологією в колишніх республіках СРСР у Латвії є підстави вважати достатньою загрозу демократичному порядку і безпеці.
"Забороняючи георгіївські стрічки, обмежуються прояви такої ідеології. Нам потрібно показати свою позицію щодо використання цих стрічок на публічних заходах", - додав Кайміньш.
Він додав, що для нього неприйнятні цінності, які символізує ця стрічка так само, як неприйнятні цінності піратського прапора.
Нагадавши, Україна заборонила георгіївські стрічки ще в 2017 році.