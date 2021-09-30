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Латвійський Сейм підтримав заборону георгіївських стрічок

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Рига, Четвер 30 вересня 2021 14:01
Латвійський Сейм підтримав заборону георгіївських стрічок Фото: латвійський Сейм (wikimedia.org by Saeima)
Автор: Артем Горовенко

Сейм Латвії у другому читанні підтримав заборону георгіївських стрічок на публічних заходах. Законопроект має пройти ще третє читання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на delfi.

Повідомляється, що парламент підтримав поправки до законів, які передбачають заборону георгіївських стрічок на святкових заходах, зборах, ходах і пікетах. Як заявив голова комісії з прав людини Артусс Кайміньш, до другого читання не було подано жодної поправки. Це дозволяє припустити, що заборона буде затверджена і в остаточному третьому читанні.

На його думку, з урахуванням російської агресії в Україні і тоталітарною ідеологією в колишніх республіках СРСР у Латвії є підстави вважати достатньою загрозу демократичному порядку і безпеці.

"Забороняючи георгіївські стрічки, обмежуються прояви такої ідеології. Нам потрібно показати свою позицію щодо використання цих стрічок на публічних заходах", - додав Кайміньш.

Він додав, що для нього неприйнятні цінності, які символізує ця стрічка так само, як неприйнятні цінності піратського прапора.

Нагадавши, Україна заборонила георгіївські стрічки ще в 2017 році.

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Латвія Георгієвська стрічка
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