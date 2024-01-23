Латвійський міністр закликав ЄС заборонити імпорт сільгосппродукції РФ

Зазначається, що Краузе на засіданні Ради міністрів сільського господарства і рибальства ЄС у Брюсселі неодноразово закликав країни-члени Євросоюзу діяти конкретно і без зволікання.

Представник Латвії просував ідею заборони на імпорт російської сільськогосподарської та харчової продукції в ЄС.

"Ми самі можемо забезпечити наших громадян найкращими у світі продуктами харчування, тому я закликаю до введення санкцій на імпорт російських продуктів харчування та сільськогосподарської продукції до ЄС", - сказав він.

Підтримка України - головний пріоритет

Він попросив своїх колег із держав-членів ЄС поговорити зі своїми урядами та прем'єр-міністрами, бо рішення про запровадження санкцій у ЄС може бути ухвалене главами держав на найвищому рівні.

Також міністр наголосив, що для них головним пріоритетом є підтримка України.

13-й пакет санкцій

Нагадаємо, Європейський Союз розпочав обговорення нового пакету санкцій, який він має намір затвердити до 24 лютого 2024 року.

Можливі санкції обговорювалися 18 січня на зустрічі послів блоку, де держави-члени сперечалися про те, як найкраще підтримати Київ у довгостроковій перспективі. Але досягти угоди щодо 13 пакету у санкцій до наступного місяця буде непросто, оскільки останній зажадав тижнів переговорів, зазначає Bloomberg.

Politico писало, що російська алюмінієва продукція входить до товарів, щодо яких може бути введено ембарго в рамках 13-го пакету санкцій ЄС.