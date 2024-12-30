У Латвії заявили, що не бачить загрози нападу з боку РФ

За його словами, Росія наразі втягнута у війну в Україні і зазнає "доволі великих втрат". Однак РФ все ще здатна на проведення диверсій або дуже локальних малих операцій.

"Якщо розглядати набагато масштабніше, наприклад, тотальний напад на всю країну, Латвію, країни Балтії, то, звісно, це повністю виключено", - вважає він.

Калніньш зауважив, що у разі навіть невеликої локальної агресії проти будь-якого населеного пункту в Балтії негайно послідує реакція з боку союзників по НАТО відповідно до 5-ї статті НАТО.

"З цілковитою впевненістю можу сказати, що 5-та стаття працює, і ніхто її не скасовував", - додав Калніньш.

На його думку, російська політика орієнтована на комплексний підхід у гібридних атаках. Це означає проведення диверсії як у фізичному сенсі, так і в кіберпросторі. Також РФ може спробувати на суспільство, викликаючи невдоволення, наприклад, з приводу економічної ситуації.