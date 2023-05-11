У Латвії висунули кандидатуру чинного глави МЗС на пост президента

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM .

Прем'єр-міністр Крішьяніс Каріньш наголосив, що у Рінкевича вже є багаторічний досвід роботи як керівника канцелярії президента за Валдіса Затлерса. Рінкевичс також один із небагатьох, хто зробив сильний політичний слід після кар'єри на державній службі.

За його словами, на посаді міністра закордонних справ Рінкевічс сприяв зміцненню позицій Латвії не тільки в галузі військової безпеки, а й у відносинах із партнерами по ОЕСР.

Крім того, тривале перебування Рінкевича на посаді міністра закордонних справ, підкреслив прем'єр, означає, що він знає "гравців в інших країнах, у нього найширша база контактів, яку тільки можна собі уявити, і це дуже допоможе" на посаді президента Латвії, якщо Сейм затвердить його.

"У Едгара, мабуть, найглибший досвід, компетентність і готовність до цієї посади (президента, - ред.). Едгар Рінкевичс абсолютно передбачуваний. Він не невідомий кандидат. Він давно витримав випробування владою і визнанням. Його курс, його думка, його міркування, його холодна голова дуже добре відомі", - заявив Каріньш.

Нагадаємо, раніше президент Латвії Егілс Левітс відмовився від участі у майбутніх виборах глави держави через загрозу впливу на кандидатів проросійських сил.

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