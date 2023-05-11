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В Латвии выдвинули кандидатуру действующего главы МИД на пост президента

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Рига, Четверг 11 мая 2023 19:08
В Латвии выдвинули кандидатуру действующего главы МИД на пост президента Фото: глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Латвийская фракция "Новое единство" Сейма выдвинула кандидатуру действующего главы МИД Эдгара Ринкевича на пост президента Латвии. Такое решение приняли единогласно во фракции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш подчеркнул, что у Ринкевича уже есть многолетний опыт работы в качестве руководителя канцелярии президента при Валдисе Затлерсе. Ринкевичс также один из немногих, кто сделал сильный политический след после карьеры на государственной службе.

По его словам, на посту министра иностранных дел Ринкевичс способствовал укреплению позиций Латвии не только в области военной безопасности, но и в отношениях с партнерами по ОЭСР.

Кроме того, долгое пребывание Ринкевича на посту министра иностранных дел, подчеркнул премьер, означает, что он знает "игроков в других странах, у него самая широкая база контактов, которую только можно себе представить, и это очень поможет" на посту президента Латвии, если Сейм утвердит его.

"У Эдгара, пожалуй, самый глубокий опыт, компетентность и готовность к этой должности (президента, - ред.). Эдгар Ринкевичс абсолютно предсказуем. Он не неизвестный кандидат. Он давно выдержал испытание властью и признанием. Его курс, его мнение, его рассуждения, его холодная голова очень хорошо известны", - заявил Кариньш.

Напомним, ранее президент Латвии Эгилс Левитс отказался от участия в предстоящих выборах главы государства из-за угрозы влияния на кандидатов пророссийских сил.

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