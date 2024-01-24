UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Латвії розповіли про терміни будівництва лінії оборони Балтії на кордоні з Росією

Архівне фото: У Латвії розповіли про терміни будівництва лінії оборони Балтії на кордоні з Росією (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Будівництво лінії оборони Балтії на кордоні з Росією може тривати протягом десяти років.

Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defli.

Очільник оборонного відомства визнає, що і витрати на зміцнення кордону НАТО і Росії будуть значними, але сума не розголошується.

Зазначається, що зроблено попередні розрахунки вартості будівництва оборонної лінії, однак вони ще будуть уточнюватися. І в будь-якому разі це не буде публічною інформацією. 

Уряд має вирішити, як збалансувати ці витрати з іншими пріоритетами держави, підкреслив міністр. Водночас Спрудс нагадав, що безпека є одним із великих пріоритетів.

Що ще сказав міністр оборони

"Звичайно, фінансовий ресурс тут не маловажний, оскільки є й інші важливі сфери. Ми говоримо про значні суми. План є на кілька років уперед, у якому конкретно визначено заходи, яким чином ми запровадимо цей план. Загалом ми говоримо про найближче десятиліття, в яке відбуватиметься будівництво і зміцнення", - пояснив міністр.

Договір між країнами Балтії не означає, щоб усі держави абсолютно синхронно і в один день розпочнуть або завершать будівництво лінії оборони. Для ефективного стримування противника необхідно взаємно координувати дії також з Литвою та Естонією.

Що передувало

Нещодавно міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської оборонної зони на кордоні Росії та Білорусі.

"Балтійська оборонна зона - це ретельно продуманий і продуманий проєкт, необхідність якого випливає із ситуації з безпекою. Війна Росії в Україні показала, що, крім техніки, боєприпасів і живої сили, нам потрібні також об'єкти фізичної оборони на кордоні, щоб захистити Естонію з першого метра", - заявив тоді міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРосійська ФедераціяЛатвіяБалтия