У Латвії розповіли про терміни будівництва лінії оборони Балтії на кордоні з Росією

Очільник оборонного відомства визнає, що і витрати на зміцнення кордону НАТО і Росії будуть значними, але сума не розголошується.

Зазначається, що зроблено попередні розрахунки вартості будівництва оборонної лінії, однак вони ще будуть уточнюватися. І в будь-якому разі це не буде публічною інформацією.

Уряд має вирішити, як збалансувати ці витрати з іншими пріоритетами держави, підкреслив міністр. Водночас Спрудс нагадав, що безпека є одним із великих пріоритетів.

Що ще сказав міністр оборони

"Звичайно, фінансовий ресурс тут не маловажний, оскільки є й інші важливі сфери. Ми говоримо про значні суми. План є на кілька років уперед, у якому конкретно визначено заходи, яким чином ми запровадимо цей план. Загалом ми говоримо про найближче десятиліття, в яке відбуватиметься будівництво і зміцнення", - пояснив міністр.

Договір між країнами Балтії не означає, щоб усі держави абсолютно синхронно і в один день розпочнуть або завершать будівництво лінії оборони. Для ефективного стримування противника необхідно взаємно координувати дії також з Литвою та Естонією.

Що передувало

Нещодавно міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської оборонної зони на кордоні Росії та Білорусі.

"Балтійська оборонна зона - це ретельно продуманий і продуманий проєкт, необхідність якого випливає із ситуації з безпекою. Війна Росії в Україні показала, що, крім техніки, боєприпасів і живої сили, нам потрібні також об'єкти фізичної оборони на кордоні, щоб захистити Естонію з першого метра", - заявив тоді міністр оборони Естонії Ханно Певкур.