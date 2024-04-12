UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Латвія зобов'язала залишити країну 27 громадян РФ

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Управління у справах громадянства і міграції Латвії (PMLP) видало 27 громадянам Росії приписи про виїзд із країни.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.

За його словами, щодо цих громадян РФ фізичне примусове видворення поки що не застосовували. Приписи видали на підставі поправок до Закону про імміграцію.

Міністр також заявив, що близько 500 громадян Росії, які не виконали вимоги поправок до Закону про імміграцію, а також не подали жодних документів для отримання посвідки на проживання в Латвії, покинули країну самостійно.

"Держприкордонохорона обстежила задекларовані місця проживання, у більшості з них персони не виявлені", - заявив Козловскіс.

Зазначимо, що з березня цього року ті, хто хочуть легально проживати в Латвії з російським паспортом, повинні подати заявку на отримання статусу постійного жителя і - за рідкісним винятком - підтвердити знання латиської мови, придатної для повсякденного використання, на мовному іспиті.

Обмеження на в'їзд росіян до Латвії

Обмеження на в'їзд для громадян РФ було введено у Латвії 9 вересня 2022 року. Згідно з розпорядженням уряду країни також обмежена видача віз росіянам.

Крім того, в січні цього року влада Латвії відправила близько тисячі росіянам, які проживають у країні, листи з вимогою протягом двох тижнів залишити країну. Також вони можуть врегулювати свій статус перебування відповідно до чинних законів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЛатвія