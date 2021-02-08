UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Латвия запретила российский телеканал из-за языка ненависти к Украине

Автор: РБК-Украина

Правительство Латвии в понедельник, 8 февраля, приняло решение запретить сроком на год трансляцию в стране телеканала "Россия РТР". Причиной стал “хейт-спич” (язык ненависти) при обсуждении Украины в передаче "60 минут".

Об этом сообщил в Twitter председатель правления Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш.

Популярные новости
Аваков: когда запретили "каналы Медведчука", началось освобождение Донбасса и Крыма 05 февраля 2021
Глава партии Меркель: дело Навального - не основание для отмены "Северного потока-2" 05 февраля 2021
Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию 08 февраля 2021
Зеленский: мы не дадим никому приватизировать русский язык 05 февраля 2021
У Путина назвали Украину частью "русского мира" 08 февраля 2021
В Украине создадут Центр противодействия дезинформации 06 февраля 2021
Проект о принудительном отселении россиян не противоречит праву ЕС, - комитет ВР 05 февраля 2021
Данилов о санкциях против трех каналов: отменить уже невозможно 05 февраля 2021
В Украине вернут "красную" зону карантина: кто туда попадет и почему 05 февраля 2021
Байден: прошли дни, когда США уступали перед лицом агрессии России 04 февраля 2021

Решение должно вступить в силу 15 февраля. "Мы свое информационное пространство защищали, защищаем и будем защищать", — подчеркнул Аболиньш.

Как отмечает Delfi, летом NEPLP констатировал разжигание ненависти в передаче "60 минут" на этом телеканале, и начал процесс ограничения. Участники программы, а также ведущая Ольга Скабеева при разговоре об Украине использовали обозначения, которые расцениваются как “хейт-спич”. В частности, Украина была названа террористическим государством, а ее бывший президент Петр Порошенко — террористом. В ходе дискуссии ведущая предложила ввести на территорию Украины российские войска, чтобы "утихомирить обе стороны конфликта".

Как сообщало РБК Украина, NEPLP ограничивает ретрансляцию "Россия РТР" в Латвии не впервые. Так, в январе 2019 года ее запретили на три месяца.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины пропаганда РФ
Читайте также
Ткаченко о блокировании трех телеканалов: они иностранная пропагандистская машина
Разоблачение ФСБ и "иллюминаты" в Карабахе: в ЕС составили рейтинг провалов пропаганды Кремля
Россия использует ПАСЕ для легитимизации аннексии Крыма, - Мережко
Прогноз погоды