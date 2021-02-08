Латвия запретила российский телеканал из-за языка ненависти к Украине

Решение должно вступить в силу 15 февраля. "Мы свое информационное пространство защищали, защищаем и будем защищать", — подчеркнул Аболиньш.

Как отмечает Delfi, летом NEPLP констатировал разжигание ненависти в передаче "60 минут" на этом телеканале, и начал процесс ограничения. Участники программы, а также ведущая Ольга Скабеева при разговоре об Украине использовали обозначения, которые расцениваются как “хейт-спич”. В частности, Украина была названа террористическим государством, а ее бывший президент Петр Порошенко — террористом. В ходе дискуссии ведущая предложила ввести на территорию Украины российские войска, чтобы "утихомирить обе стороны конфликта".