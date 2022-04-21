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Латвия вслед за Эстонией признала войну РФ против Украины геноцидом

Фото: Сейм Латвии принал геноцид в Украине (wikipedia org)
Автор: Наталья Юрченко

Сейм Латвии в четверг, 21 апреля, официально признал войну России против Украины геноцидом. Кроме того, парламентарии призвали Евросоюз усилить санкции против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сейма Латвии.

Отмечается, что народ Латвии выражает солидарность украинцам и осуждает зверства России при поддержке и участии белорусского режима.

"Латвия и ее общество продемонстрировали непоколебимую поддержку, лояльность и солидарность с Украиной и ее народом. Приняв это заявление и единодушно, мы продолжаем это делать. Мы не должны забывать о главном актуальном приоритете - защитить население Украины от дальнейших преступлений против человечности и помочь Украине освободить свою землю от оккупантов", - заявил глава комитета по иностранным делам Рихард Коль

Также Сейм призывает объединить усилия в сборе и расследовании доказательств военных преступлений, совершенных Российской Федерацией на всей территории Украины.

Кроме того, Латвия призвала ужесточить санкции против России и Беларуси, отказаться от импорта нефти и газа из РФ, а также усилить военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую поддержку Украины.

"Поставки оружия задерживались на месяцы из опасения спровоцировать Путина, но с ростом зверств со стороны России это предостережение больше не является оправданием или оправданием для распространения геноцида в сердце Европы на Украине", - говорится в сообщении парламента.

Напомним, Эстония первая в мире официально признала геноцид в Украине.

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