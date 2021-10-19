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Латвия продлила режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью

Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 19 октября, правительство Латвии приняло решение продлить чрезвычайное положение на границе с Беларусью. Режим ЧП будет действовать по меньшей мере до 10 февраля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева сообщила Кабинету министров, что меры, уже принятые для защиты границы, продолжат действовать и в период чрезвычайной ситуации.

Официальные лица ранее отмечали, что попытки режима Александра Лукашенко, находящегося у власти в Беларуси, принудить граждан третьих стран въехать в Латвию, Литву и Польшу могут рассматриваться как форма гибридной войны или угрозы.

Латвийские пограничники в понедельник, 18 октября, пресекли попытку 15 человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу. С 10 августа в общей сложности 1785 человек были остановлены при незаконном пересечении государственной границы.

С момента введения чрезвычайного положения 50 человек не были допущены к пересечению государственной границы по гуманитарным соображениям, а всего в этом году было задержано 402 гражданина третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Напомним, Латвия объявила чрезвычайное положение на границе с Беларусью 11 августа.

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