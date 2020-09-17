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Латвия приняла закон о запрете георгиевской ленты

Автор: РБК-Украина

Сейм Латвии в первом чтении принял закон о запрете георгиевской ленты. Поправки предполагают запрет ее использования на публичных мероприятиях.

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Об этом пишет delfi.lv.

Сообщается, что георгиевская лента будет запрещена на развлекательных, праздничных мероприятиях, а также на собраниях, шествиях и пикетах. Ранее глава комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Артусс Кайминьш заявлял, что Рига должна принять это решение с учетом экспансии России в Украине и ее тоталитарной идеологии в отношении бывших республик СССР.

На сегодня в Латвии запрещено использование флагов, гербов и гимнов бывшего СССР, его республик, а также символики нацистской Германии.

Напомним, Украина запретила использование георгиевской ленты в 2017 году. Публичная демонстрация, ношение георгиевской ленты или ее изображение влекут за собой наложение штрафа от 50 до 150 (от 850 до 2550 гривен) необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской ленты или предметов, содержащих ее изображения.

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Новости Украины Латвиягеоргиевская лента