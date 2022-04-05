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Латвия предложила странам Балтии синхронно закрыть границы с Россией

Фото: министр обороны Латвии Артис Пабрикс (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Полное закрытие границы с Россией является предметом рассмотрения. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс считает, что это должны сделать все страны Балтии одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра газете Diena.

Пабрикс считает, что сначала договориться по этому вопросу три министерства внутренних дел, посмотреть, что это будет значить на практике.

"Я не вижу возможности, чтобы одна из стран Балтии могла бы сделать это в одиночку. Но для всех вместе это определенно вопрос для рассмотрения", - добавил министр.

По словам политика, в целом западные санкции против России работают, но "конечно, их эффект будет виден только через некоторое время".

"По-прежнему остается открытым вопрос о закупках энергоносителей, о полном отказе от российского газа, как это сделала Литва и как предложило представляемое мной объединение в Латвии. Во-вторых, открыт вопрос о полном закрытии портов для российских кораблей по крайней мере на Западе, полном закрытии границ и других вещах, в том числе о полном отключении банковского сектора от мира", - заявил Пабрикс.

Министр считает, что в условиях войны следует проводить две основные политики: во-первых, максимальные санкции против России, а во-вторых, "единственный способ реально завершить этот конфликт - помочь Украине максимальной военной поддержкой".

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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