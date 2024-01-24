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Латвія передасть Україні чергову партію автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв

Латвія , Середа 24 січня 2024 11:17
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Латвія передасть Україні чергову партію автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв Фото: Латвія передасть Україні чергову партію автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Уряд Латвії ухвалив рішення передати Україні ще одну партію автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Як повідомляється, Латвія передасть Україні партію з 14 автівок, загальна ринкова вартість яких становить понад 100 тисяч євро.

Зокрема, дев'ять автомобілів призначені армійським частинам Міноборони України, комунальному медичному підприємству в Ізюмському районі Харківської області, Арбузинській сільраді Миколаївської області, військовій частині Нацгвардії, Кам'янець-Подільській райраді Хмельницької області та Китайгородській сільраді Хмельницької області.

Автомобілі будуть доставлені з Латвії в Україну за допомогою так званого "Твіттер-конвою".

Передача конфіскованих авто Україні

Латвія є одним із найактивніших союзників України з початку російського повномасштабного вторгнення. Вона надає нашій країні військову та політичну допомогу.

У лютому 2023 року Сейм Латвії одноголосно ухвалив зміни до закону про підтримку цивільного населення України, які дозволяють безоплатно передавати у власність українського уряду транспортні засоби, конфісковані державою.

Таким чином було знайдено можливість передати Україні ті транспортні засоби, які були конфісковані в Латвії у тих водіїв, які перебували за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

Крім того, Сейм Латвії дозволив передавати Україні все рухоме майно, у тому числі й автомобілі, що перебувають у власності парламенту.

Латвія сумарно відправила в Україну вже 271 автомобіль, конфіскований у нетверезих водіїв. За даними на середину грудня 2023 року, загальна вартість конфіскованих автомобілів оцінюється майже 1 млн євро.

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