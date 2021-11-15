Латвия начала не анонсированные ранее учения на границе с Беларусью. В маневрах, которые продлятся до 12 декабря, планируется задействовать около 3000 военнослужащих Национальных вооруженных сил и подразделения национальной гвардии.

На юго-востоке Латвии в воскресенье, 14 ноября, начались не объявленные ранее учения вооруженных сил страны. Как заявил министр обороны Артис Пабрикс, в маневрах планируется задействовать около 3000 военнослужащих Национальных вооруженных сил и подразделения национальной гвардии.

По словам пресс-секретаря Министерства обороны в Риге, учения "The Decisive Point" продлятся до 12 декабря. Их целью является проверка возможностей широкомасштабного сотрудничества, различных воинских и командных структур, а также логистики и мобильности. Государства-члены ОБСЕ, в том числе Россия и Беларусь, были проинформированы об учениях.

Глава Минобороны косвенно подтвердил, что учения связаны с кризисом на границе Латвии, Литвы и Польши с Беларусью. "Я просил объявить о начале военных учений в Латвии, чтобы и наши белорусские коллеги, если их можно так называть, знали, что это не просто так", - сказал Пабрикс.